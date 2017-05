HACEN OPOSICIÓN

Uno de los mayores problemas de los dirigentes políticos de partidos populistas y radicales es su incapacidad para entender determinados códigos cuyo cumplimiento es inexorable. El principal, tal vez, es el del ejercicio de la responsabilidad de un cargo público, lo que lleva aparejado la imposibilidad de poner en práctica determinadas actuaciones (aunque en campaña se hayan prometido a los electores), o de desvelar secretos oficiales, poner en el punto de mira indebidamente a los funcionarios de carrera o anteponer los intereses personales o del partido a los de la colectividad. Algunos aprenden a base de golpes, por la fuerza de los hechos, como los gobernantes griegos de Syriza, cuando confrontados a la dura realidad se encuentran con que el mundo feliz que habían anunciado a sus seguidores es sencillamente imposible, que hay unos compromisos que cumplir, unas deudas que pagar y unos ajustes que aplicar. Otros se resisten como gato panza arriba, creyendo ingenuamente que la ley no va con ellos, que como controlan el poder legislativo y el ejecutivo pueden hacer lo que quieran, que el Estado de derecho no les afecta. Es el caso del conseller Marzà y su mal llamado decreto de plurilingüismo, un eufemismo que lo que en realidad esconde es una descarada campaña para discriminar el castellano, para arrinconarlo, para crear una nueva realidad social en la que el valenciano sea no ya la lengua dominante sino la única, aspiración última de cualquier nacionalismo que se precie. Y luego están los que no acaban de acostumbrarse a lo que es ejercer el poder y se creen que siguen en los bancos de la oposición, donde, sin duda, se vive más cómodo, es todo más fácil, no hay compromisos que cumplir, ni presupuestos, ni necesidades que atender, ni quejas de los ciudadanos, todo se basa en criticar al que manda y en presentar un programa alternativo sea o no creíble. Mónica Oltra ha demostrado estos días que pertenece a este grupo, a los del 'contra el PP vivíamos mejor', enfundada en sus camisetas reivindicativas, enfrentada si era preciso a la policía nacional, en cabeza de las manifestaciones, expulsada de Les Corts... El ejercicio de esa responsabilidad institucional que lleva aparejado el cargo de consellera y de vicepresidenta no parece ir con la líder de Compromís, que se mueve más cómoda en los platós de La Sexta que en la tribuna del parlamento ejerciendo como miembro del Gobierno valenciano. Su vestuario es distinto y en las ruedas de prensa de los viernes, tras los plenos del Consell, su tono es más mesurado, tranquilo, pero en el fondo no ha cambiado el chip, sigue viviendo en la oposición. Es lo que tiene el radicalismo y el populismo, esa dificultad casi insalvable por entender cómo funciona el mundo real.