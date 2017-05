Era la primera vez que iba sin ella. Quizás por eso pude fijarme en los detalles y en quienes esperan. Hasta ahora, llevar a mi madre al Besamanos de la Mare de Déu era estar pendiente de ella, de que no se cansara, de que no le diera el sol o de que no se cayera sobre todo en los últimos años cuando, a pesar de llevarla en silla de ruedas, se empeñaba en ponerse en pie al llegar ante la imagen para besar la mano de la Geperudeta.

Pero esta vez fui sola. A disculparme ante la Virgen por no poder cumplir la promesa que le hacía cada vez que la visitaba en la Basílica: «a la próxima, te la traigo». Esta vez no. Por eso llevaba meses sin ir y me había resistido hasta ahora, pero la cita del miércoles era ineludible.

Fueron dos horas de una cola inmensa. Creí que de noche sería más ligera pero no pensé en tanta gente que esperaba, como yo, salir del trabajo para acercarse a la Plaza de la Virgen. Y mucha, de localidades cercanas a Valencia. La espera es cansada; para algunos, sobre todo mayores o delicados de salud, agotadora, pero es una fiesta. Y eso que yo no estaba para jolgorios. Los hay que llevan la cena, unas empanadillas compradas al vuelo o un bocadillo hecho en casa. Otros habían quedado a tomar unas tapas y a celebrar juntos la filiación valenciana. Algunas acababan de salir de yoga y habían cambiado la cerveza por la peregrinación exprés a la Virgen. Son 120 minutos de plantón por apenas diez segundos frente a la Mareta. Ni uno solo decía que no los mereciera. Se saludaban de una fila a otra. En dos horas da tiempo a entablar complicidad, amistad y hasta la sensación de conocerse de toda la vida. Serán cosas del zigzagueo continuo que nos pone delante a los mismos repetidamente y acabamos por pensar «este me suena de algo». Sí, de allí, pero parece que sea de antes. Se hacen fotos. Muchos selfies. Se ponen al día sobre el hijo, la nieta y la cuñada. Algunos vienen del área metropolitana y quedan con los de Valencia y les cunde más que un cumpleaños familiar. La Maredeueta que nos hace uno. Ese milagro de sentirse hijos de la misma madre y que no hay concepto político ni gobierno ni ley que tengan el poder de unir tanto. Éramos jóvenes, maduros y adultos mayores. Unos, con su bastón o andando con dificultad. Otros, con los críos entretenidos solo Dios sabe cómo durante tanto rato. Algunos, con móvil de última generación y otros, con zapatillas que pedían a gritos un cambio. Pero todos, cuando nos acercábamos a la imagen de la Virgen, preciosa, cuidadosamente iluminada y acompañada siempre, sentíamos la gratitud de permitir esos diez segundos junto a ella. En mi caso, dolorosos como pocos. Tanto que uno de los Seguidores de la Virgen me aconsejó: «no plore que no la vorà». Pero sí, levanté la cara tras besarla y la miré. Y entonces me pareció oír a mi madre decirle bajito, como hacía yo cuando la llevaba: «te prometí que te la traería y aquí está».