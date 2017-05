Cubrirse de gloria

Ponerse velo con el Papa no tiene que ver con la religión, tiene que ver con las costumbres, con un protocolo relajado, con la educación. Quizá ponérselo en Arabia Saudí tampoco tiene que ver con la religión, sino con la dominación. Melania e Ivanka Trump cubriéndose (de gloria) la cabeza para ir al Vaticano son como Inés Sastre poniéndose mantilla y peineta para jurar bandera (ella sí iba guapa). Nadie la obliga. El escritor Michel Houellebecq fue procesado, juzgado y absuelto por haber dicho: «Todas las religiones son gilipollas y el Islam es la más gilipollas de todas». Melania genera expectativas públicas, pero no es el símbolo de nada. Es una privilegiada y estaba de visita. La filósofa Amelia Valcárcel dice que el problema no es ponerse un velo aquí, es quitárselo allí (pero las de allí). Y que no tenemos por qué tolerarle a un imán lo que no le permitimos a un cura. Sí, pero somos libres para permitir al cura lo que queramos.