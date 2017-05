El otro día tuve que ir a una imprenta a Valencia cerca de las facultades. Estudié Psicología en Blasco, en la literaria y podía hacer 20 años que no pasaba por allí. Por alguna razón, al salir del metro los árboles me parecieron más verdes, el aire más puro, el lugar con más luz, más diáfano, como recién estrenado.

Al menos al compararlo con mis recuerdos que, como un óptico de barrio, le habían puesto lentes al paisaje, haciendo que lo recordara un tanto más apagado, más turbio. Casi sin darme cuenta estaba justo delante de mi facultad.

A solo un par de pasos de cebra entre la incertidumbre y los lugares comunes. Esos en los que fuiste feliz y que no sabes si los reconocerás o si te reconocerás en ellos. Con el cosquilleo en el estómago que tienes en el momento previo a visitar de nuevo los sitios importantes en la memoria. Tuve que cruzar. Pero no hasta la puerta. A la facultad de Psicología no entrábamos nunca por la puerta principal (nadie lo hacía). En nuestro código no expresado estaba prohibido pisar la entrada a no ser que fueras a por algo a secretaría.

Todos entrábamos por un estrecho acceso que daba directamente a la terraza de la cafetería, lo llamábamos el cafenet, y de allí al aulario. Así, mis pasos se adentraron solos por el ajustado pasillo que desemboca en el cafenet. Llegué hasta la terraza. Mesas y sillas. Las de siempre. El acceso a la cafetería lo habían renovado. El mismo lugar pero con otras caras charlando o repasando apuntes. Me invadió un sentimiento ajeno. Solo me quedé unos segundos. No quise (no pude) quedarme allí por más tiempo.

Entonces me di cuenta de que hay cosas que no se recuperan. Como aquel café. Al verlo te das cuenta que ya no es tuyo. Y comprendes que el cafenet no era un espacio. El cafenet era Rosana sus ojos soñadores y su pelo anaranjado. Era Mario y sus ansias de convertirse en controlador aéreo. Eran Raúl y Benjamín. Eran Darío y su bici. Era Amalia y sus sobresalientes eternos. El cafenet no era un lugar sino rostros que se han perdido en el viento.