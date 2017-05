La ciutat de Burgos demostra a cada pas l'orgull per la seua història. En casi 200.000 habitants, els barris d'eixample modern i les circumvalacions no han conseguit llevar al seu centre històric -i ad algunes edificacions de les afores- l'encant de la que fon capital del regne de Castella. Un encant -no com ocorre ací- divulgat en multitut de panells explicatius que conten al visitant l'història de cada monument i cada racó; incloent el nivell que alcançaren les riuades de l'Arlanzón en els arcs de l'Ajuntament (¿qué s'ha fet de les plaques que marcaven lo mateix de la nostra de 1957?).

Burgos i Valéncia, a banda de per la «carretera nacional de Sagunt a Burgos» -la N-234-, estan íntimament lligades per una figura històrica de primer nivell: Rodrigo Díaz, més conegut com el Sit o, en castellà, el 'Cid Campeador'. Mentres que 'sit' és un apelatiu de respecte que li aplicaren els seus vassalls musulmans, lo de 'campeador' té, segons els estudiosos, una interessant etimologia, que entendrem millor en el seu equivalent llatí, 'campidoctor', que és una combinació de la paraula llatina 'doctor' ("especialiste, expert") i 'camp', derivat de la paraula germànica 'Kampf', heretada per via goda i que vol dir "lluita, batalla".

No cap el menor dubte que Rodrigo Díaz era especialiste en batalles; i encara que resulta imprescindible separar el Sit històric del Sit mític i exagerat del 'Cantar del Mío Cid', les seues gestes, al servici de reis cristians i musulmans o per son conte, foren extraordinàries. La venjança per l'assessinat del rei al-Qàdir de Valéncia, protegit seu, a mans del cadí Ibn Yahhaf, el faria alcançar la seua major fita: convertir-se en senyor independent -o 'príncip', com s'autotitulava- de Valéncia des de 1094 fins a la seua mort en 1099. Un senyoriu prolongat per la seua dòna Jimena fins a 1102; any en que, davant la pressió dels almoràvits, ordenà l'evacuació i posterior incendi de la ciutat.

La relació entre els valencians i el Sit és difícil des d'antic. Jaume Roig el recordà com a «segur senyor mentres vixqué» en el 'Espill', pero la realitat és que quan Jaume I recuperà Valéncia per a la cristiandat, el recort de Díaz era incómodo: en ple litigi entre Toledo i Tarragona sobre la pertinença de la diòcesis de Valéncia, qualsevol alusió al domini del castellà en Valéncia era inconvenient, mes que el propi Jaume I fora parent d'ell -puix una de les filles del Sit, Maria, se casà en el comte de Barcelona Ramon Berenguer III-. Més recentment, l'abús per part de certa historiografia castellanocèntrica, interessada en eclipsar la conquista del monarca aragonés i exalçar la del burgalés, afegí segurament una boira indesijada que hauríem de llevar-nos de damunt. Una visió equilibrada del Sit és necessària: perque forma part de la nostra història. i perque turísticament pot resultar tan rentable com li ho resulta a Burgos.