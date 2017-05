He luchado tantas veces contra Sugar Ray Robinson que no sé cómo no tengo diabetes...», dijo en cierta ocasión el púgil Jake LaMotta. Aquello combates olían a guerra total. Sugar Ray conoció su primera derrota contra LaMotta, pero en otra pelea posterior se vengó partiéndole la cara de una manera sistemática. Las imágenes de aquel tiempo, recreadas a la perfección en 'Toro salvaje', impresionan. LaMotta soporta el castigo con la jeta convertida en carne picada. Sugar Ray le propina golpes sin cesar, sin embargo no logra hacerle besar la lona. Al final, LaMotta, asperjando sangre desde la boca, le masculla: «No me has tumbado, no me has tumbado...». No recuerdo otra imagen más demoledora, digna, formidable y brutal de una derrota, de la derrota, de la estampa de un hombre derrotado cargado de épica. Entretiene una barbaridad contemplar lo semblantes empapados de fracaso o de triunfo. Estos días, Pedro Sánchez luce profunda sonrisa de colosal éxito y destaca su blanca piñata. Se diría que le patrocina el colegio español de odontólogos. En cambio sobre la faz de Susana Díaz, ay, se lee el desconcierto del batacazo. La detectamos con un plus de chepa, con un rictus de vinagre, con gotas de melancolía tiñendo sus pupilas. «¿Por qué me metí en esto?», parece transmitir su mirada. «Ahora toca centrarse en Andalucía», ha pronunciado. Un poco más y añade «jamás debí de cruzar ni el Misisipí ni Despeñaperros». Se habla mucho acerca de los beneficios que reporta salir de la zona de confort. Susana, espoleada por su corte, se lo creyó y ha salido trasquilada. Desde mi atalaya de mirón me interesa la derrota y me fatiga la victoria. Sólo en los vapuleos se atisban los mimbres de la persona y sólo entonces aflora tu lado de toro salvaje o de becerro esquivo. Ahora podremos comprobar la casta de Susana.