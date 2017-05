Por qué no volvió forrado de París

Quintiliano estaba en lo cierto: Para mentir es necesario tener buena memoria. La conversación en la que Eduardo Zaplana le cuenta a Ignacio González que Bouygues le intentó «comprar [en un viaje a París] y como no me dejé me intentó matar» lo atestigua. En ella Zaplana recuerda perfectamente el número de portadas que le dedicó ABC (18) cuando le pilló con el carrito del helado de uno de los varios pases societarios que se realizaron en Aguas de Valencia (AVSA). Demuestra asimismo que no ha olvidado que le trataron «de la ostia» (sic). Se acuerda como si fuera ayer de que al regresar al hotel (Bristol) se encontró con que le esperaban «unas putas impresionantes», especialmente una negra. Pero que gracias a una visión mariana pudo comportarse como una María Goretti rediviva y rechazar esta tentación. «Uno no es muy listo -le confiesa a González- pero de vez en cuando se le aparece la Virgen». «Ahí vi la luz -agrega beatífico- y [me] dije: 'aquí no me puede pasar nada bueno'». Conclusión: Apártate de mi, Satanás. Cita igualmente con exactitud el porcentaje que Bouygues poseía en aquel entonces en AVSA. ¿Y, sin embargo, atribuye a Bancaja la participación del Banco de Valencia en dicha sociedad, se le olvida el nombre del restaurante a donde le llevaron a cenar, la marca del vinazo que le regalaron y la explicación de por qué, «si quiero, ahí pego el pelotazo de mi vida»? Un chute de Ginkgo es lo que se va a tener que meter en vena el exministro de Trabajo. Porque cuando no sale en el caso Lezo develando los pecados de Ruiz Gallardón, aparece de introductor de conseguidores en el de Pretoria y un día va a tener un disgusto. Sobre todo porque se lía. Y tan pronto larga una cosa como la contraria. En la charla concreta que mantuvo con el ahora encarcelado González el 11 de noviembre acerca de por qué no se enriqueció a costa de Bouygues y AVSA se embarulla de tal forma que me va a obligar a refrescarle la memoria. No, Eduardo: Usted no viajó solo. Pedro Pérez y algún que otro prohombre más le acompañaron a la cita. El restaurante al que le invitaron y al que no ha podido volver porque no se llevó una tarjeta es 'La Tour d'Argent'. Al ágape se sumó el entonces presidente TF1, Patrick Le Lay. El vino con el que le obsequiaron era Romanée-Conti, un caldo con el que se encaprichó tanto que los anfitriones no tuvieron más remedio que comprarle más. Y no diré más porque el resto, léase por qué el entonces presidente de la Generalidad no volvió forrado de la capital gala, deberían explicarlo, 'motu propio' o a preguntas de la fiscalía anticorrupción, él y los innominados «hijos de puta» que sí se beneficiaron de la jugada. Porque eso de que encima le hayan «tratado igual de mal» si no es delito, está muy feo.