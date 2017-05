Otra vez el PISA

La cosa va de mal en peor y así nos lo hacen saber a través de los resultados publicados ayer en el informe PISA sobre aspectos financieros, que demuestra a través de encuestas que nuestros jóvenes no estan sobradamente preparados. Desde hace ya algunos años, a raíz de la crisis económica, incluyeron esta categoría financiera para evaluar las aptitudes de jóvenes que rondan los quince años. La clasificación de España no dista mucho de la media del resto de países evaluados, pero es cierto que estamos por debajo de la media. Uno de cada cuatro adolescentes españoles no comprende los aspectos financieros básicos. Y no hablamos de llegar a entender la compra de deuda del Estado, sino de algo más sencillo como la lectura y comprensión de la factura de la luz o el recibo de un banco. Cabe realizar un mayor esfuerzo por parte de la Administración para corregir ese déficit de educación en matemáticas y comprensión. Pero la preocupación se multiplica al saber que las diferencias de clases influyen en los resultados. Así, este último informe indica que niños que pertenecen a un entorno socioeconómico más rico, obtienen mejores resultados que los que vienen de uno pobre. Lo mismo ocurre con aquellos que son hijos de inmigrantes. Es más, aquellos que ya disponen de una cuenta corriente arrojan mejores resultados que los que no la tienen. Ya ven, la cultura de la pela empieza desde bien jovencitos. Vuelven a pintar la cara del sistema de educación español, la gran asignatura pendiente. Nos encontramos en plena campaña de captación de alumnos para el próximo curso y es nuestra responsabilidad como padres el tomar la mejor decisión para nuestros hijos, pese a que con las nuevas políticas del Consell, el dibujo al que vamos es al de la educación de ricos y de pobres debilitando cada vez más la de la clase media valenciana.