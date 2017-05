Okupaciones y ocupaciones

El colegio mayor Luis Vives, en pleno corazón de la ciudad, es inhabitable y supone un riesgo para los que se encuentren en su interior. Así lo advierten varios informes técnicos que en el verano de 2012 llevaron a la Universitat, propietaria de las instalaciones, a decretar su cierre y mantenerlo custodiado por agentes de seguridad. Y así ha permanecido desde entonces hasta que el pasado 1 de mayo un grupo de okupas decidió asaltar el céntrico inmueble e instalarse en su interior. Hasta el día de hoy.

Allí permanecen, veinticinco días después, sin que la Universitat, que presentó denuncia por ocupación ilegal, haya solicitado una orden de desalojo. Mientras tanto, la misma institución que justificó el cierre del colegio por riesgo estructural permite que pasen los días y que en su interior se celebren talleres de encuadernación, clases de inglés, charlas, labores de limpieza, comidas veganas, partidas de ajedrez y hasta atracciones circenses.

Y que se alumbren de noche con velas, linternas y faroles, pese al riesgo que conlleva, en un edificio considerado una de las joyas arquitectónicas de la corriente racionalista de Valencia. En castellano, sí, con perdón.

Todo ello en unas amplias instalaciones cuyo acceso directo controlan ya los okupas tras cambiar el bombín de la cerradura. Inconcebible, pero cierto. Tanto como que, pese a todo, la Universitat haya decidido en consejo de gobierno seguir sin hacer valer sus vulnerados derechos pidiendo al juez un desalojo y continuar, sin embargo, con los esfuerzos de diálogo ya iniciados para lograr una desocupación pacífica.

¿Pacífica? ¿Cómo de pacífica? ¿Como los asaltos vividos durante estos últimos días protagonizados por hasta un centenar de jóvenes? ¿O como las lesiones sufridas por los agentes de seguridad en los enfrentamientos?

De la falta de fondos durante estos últimos cinco años para rehabilitar y reabrir el edificio mejor hablar otro día. Quizá el mismo que abordemos la implantación de carreras sin apenas demanda o la duplicidad de las mismas en facultades tan alejadas que a veces sólo hay que cruzar una acera.

La ocupación ilegal del Luis Vives ha coincidido en el tiempo con la prohibición municipal de ocupar el carril bus para aparcar en Valencia en horario nocturno. ¡Qué cosas! Pero ya sé. La Universitat y el Ayuntamiento me dirán que no es lo mismo. Y tienen razón. No me imagino a un par de mediadores en la calle de la Paz un sábado por la noche esperando mi llegada para convencerme de forma pacífica de que no puedo ocupar ese espacio con mi vehículo porque está prohibido. Sí a una pareja de la policía para comunicarme que he sido sancionada con una multa de 150 euros y aportarme la dirección del depósito de la grúa donde debo dirigirme si quiero recuperar mi coche previo pago de la sanción correspondiente. Eso sí, todo muy pacífico también.