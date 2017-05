La Administración tiene la culpa de todo

El dicho popular «Las cosas de palacio van despacio» debería actualizarse ya y pasar a ser «Las cosas en las Administraciones van despacio», aunque la rima case peor. Si uno oye hablar de la Administración a quienes trabajan en ella podría imaginársela personificada en una especie de mole pesada difícil de dominar. Aunque a veces también da la sensación de que se usa como un paredón en el que unos cuantos se escudan para disimular su inoperancia. Hace unos días, en este periódico, Inma Pérez Burches, alma mater de la librería Dadá y persona que siempre habla muy claro, aseguraba que comprendía que existían unos plazos institucionales, pero protestaba por que «se trabaje como hace 20 años con trámites burocráticos impensables». «No quiero que me ayuden, pero que no me pongan más trabas, es decir, que faciliten mi trabajo, que no sea todo tan difícil, que me simplifiquen la tarea», añadía, con razón, sobre la situación de Valencia en la actualidad.

La protesta no me sonaba a nueva. La he escuchado en no pocas ocasiones en los últimos meses. A compañías asfixiadas por los pagos que no llegan, a colectivos frustrados por las promesas que no se cumplen, a festivales paralizados por las ayudas que no se efectúan, a profesionales desamparados porque los mercados no se activan, a agentes culturales enfadados porque sus peticiones no se escuchan... Detrás de la mayoría de estas críticas se atisba desilusión e impotencia ya que había unas esperanzas depositadas en un nuevo gobierno al que en materia cultural le cuesta arrancar. El papeleo, las modificaciones de leyes, las aprobaciones o la herencia recibida son mentados a menudo para justificar la ausencia de muchas medidas. Vuelvo a parafrasear a Pérez Burches, que creo que no me equivoco si digo que recoge un sentir muy generalizado entre los que viven de la cultura: «Valencia necesita todavía contundencia a la hora de ejecutar las acciones y no tantos planes ni estudios porque el tiempo pasa y la cultura vive en precario. No podemos estar esperando a lo que se decide en despachos». En esos despachos deberían tener en cuenta lo que dicen las personas que llevan años trabajando en estos asuntos, los que se han peleado a las duras y a las maduras.

Y deberían también dejar de parapetarse en la Administración o directamente tirarla abajo y empezar de nuevo si tan mal funciona. Los trámites administrativos son, al parecer, los que han provocado que el teatro de Las Naves lleve seis meses paralizado por culpa de unas pequeñas filtraciones de agua. Vaya por dios. A la espera de unos supuestos informes técnicos se hallan en el teatro Escalante desde principios de octubre. Y mientras tanto el espacio cerrado. Y sin sede, porque entre las propias Administraciones (Diputación y Ayuntamiento) no se aclaran. Y el director de este centro sin pronunciarse. Porque en estos tiempos se ve que no toca protestar ni hablar claro. Por eso se agradece tanto la franqueza de Pérez Burches. Más voces así necesitamos.