Tras superar numerosas pruebas durante años, por fin, ese conocido mío logró su admisión en el seno de una pandilla de rudos moteros que practicaban delicado funambulismo sobre la delgada línea roja que separa lo legal de lo ilegal. Radiante se mostraba, el tipo. Nunca olvidaré su respuesta cuando le pregunté: «Bueno, ¿y ahora qué?». Caviló unos segundos, alzó los hombros, miró al cielo y dijo: «¿Ahora? Pues ahora... Ahora a huir de la policía, vamos, supongo...».

No se me antojó aquello un halagüeño proyecto de vida, pero allá cada cual. En este sentido, a lo mejor, algunos mitifican la existencia a salto de mata los okupas. También suelen huir de la pasma, permanecen alejados del sistema, duermen quizá acompañados por chinches en cuartuchos de edificios cochambrosos y, en definitiva, han escogido un camino alternativo que asociamos a la libertad total, a lo libérrimo e incluso al libertinaje calimochero. Nosotros somos esclavos atrapados por una oscura rutina basada en la tiranía del reloj mientras que ellos son forajidos cargados de épica y romanticismo. Serían una mezcla entre los últimos de Filipinas y los últimos mohicanos de tribu urbanita. Pero este mito se me acaba de derrumbar cuando compruebo, ayer en este diario, la agenda de los okupas que viven en el colegio mayor Luís Vives gracias al beneplácito cobardón de las autoridades universitarias. Entre las actividades de este colectivo figura una clase de dos horas de capoeira, que es el arte marcial más folclórico de las disciplinas mamporreras y, también, una charla sobre el amor a cargo de un colectivo que defiende, atención, «la lucha transfeminista con conceptos que respetan la identidad sexual, fuera de las imposiciones heteropatriarcales». ¿Para eso se hace uno okupa? ¿Para recibir tan cruel chapa? No me parece justo, la verdad.