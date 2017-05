TRES TENORES EN APUROS

Tres firmantes del llamado Acord del Botànic, el pacto que sustenta el tripartito que gobierna la Generalitat tras las elecciones de mayo de 2015: Ximo Puig, Mónica Oltra y Antonio Montiel. Tres líderes en apuros por distintos motivos. En realidad, uno de ellos -el podemista Montiel- ya ha dejado de serlo, reemplazado en la secretaría general de su partido y próximamente en la portavocía de su formación en Les Corts. Hombre de talante moderado y dialogante, que debería haber hecho carrera mucho antes en el PSOE si el PSOE hubiera sido un partido más abierto y menos endogámico, Montiel se ha visto arrastrado por la ola de radicalización que no entiende de matices, que pide y reclama agresividad sin tregua contra el PP, tomar la calle, no limitarse a las instituciones. Por eso mismo, Fabiola Meco -con un perfil similar al de Montiel- no tenía nada que hacer en la batalla interna contra Estañ y Lima. Mónica Oltra no vive sus mejores momentos en la vicepresidencia del Consell, retratada en los últimos días por su incompetencia a la hora de abordar el problema de los centros de menores. El tiempo va demostrando que una cosa es hacer oposición y otra muy distinta gobernar, gestionar los asuntos públicos, y que sin duda es mucho más difícil esta segunda tarea que la primera. El recurso a las camisetas, a las acciones de protesta, a los numeritos de circo para llamar la atención de los medios, ya no sirve cuando se pasa de ocupar los sillones del Parlamento situados frente al Gobierno a los despachos del poder. Aquí, las carencias quedan al descubierto y no todo se puede resolver derivando las culpas, al PP que es el que estaba antes, a las concesionarias, a la Iglesia, a la abogacía de la Generalitat, al Ejecutivo central... Aún se mantiene como la política mejor valorada del Consell pero su estrella va palideciendo. Todo lo que sube muy rápido baja con la misma velocidad. En cuanto a Ximo Puig, nadie le puede discutir que apostara por Susana Díaz si pensaba que era lo mejor para su partido, tan legítimo como hacerlo por Sánchez, pero lo que sí es criticable es la incoherencia. Con la presidenta andaluza no coincide en el modelo de Estado, ni en la financiación autonómica, ni en el proyecto del corredor mediterráneo, ni en la posible política de pactos con nacionalistas y con Podemos. Pero con Sánchez no se entiende, no se tragan, no se soportan. Y por una cuestión más personal que ideológica se ha alineado con la candidatura que ha acabado siendo la perdedora y que en su territorio ha sido arrasada. Su debilidad es ahora manifiesta, aunque su liderazgo no se cuestione. De momento. Los tres firmantes del Botànic, tres tenores en apuros o amortizados. Ya pueden empezar los festejos de celebración del segundo aniversario del pacto.