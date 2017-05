La teocracia de Puigdemont

Hace muchos años, cuando los que ahora wasapean no habían ni nacido, conocí en un chat a un anarquista que se hacía llamar Bakunin. Era un tipo muy inteligente, leído, ágil de mente y simpático con el que no coincidía en absoluto, pero me divertía discutiendo de política durante horas. En una ocasión, salió en la conversación la situación del Tíbet. Era uno de esos asuntos recurrentes sobre los que muchos esnobs que practican lo políticamente correcto se sienten obligados a definir una postura de reivindicación y lucha. Es un pueblo oprimido, suelen decir, y hay que estar con sus monjes perseguidos. Van, por lo general, en el mismo grupo que los palestinos, los kurdos o los indígenas de América Latina. Son esas asociaciones de ideas homogeneizantes, que eliminan los matices y uniformizan el pensamiento.

Eran los 90 y no estaba tan lejos la entrega del Nobel de la Paz al Dalai Lama ni la canción de Mecano dedicada a la máxima autoridad religiosa tibetana o las noticias sobre la aparición de un niño que podía ser la reencarnación del panchem lama. El discurso oficial de los defensores del populismo de aquel tiempo era, por tanto, la necesidad de luchar contra el régimen chino que había masacrado a los tibetanos. En efecto, no les faltaba razón acerca del sufrimiento y la persecución a la que sometían a los habitantes de esta zona pero el enfoque maniqueo de buenos y malos podía dejarse fuera algunas cuestiones. Es lo que me hizo ver el amigo Bakunin, quien me sorprendió reprendiendo duramente a quienes apoyaban a los lamas desde posiciones de izquierda. Su justificación era interesante y razonable. Decía no poder defenderlo porque significaba exaltar una teocracia en el corazón de Asia y, como ateo, no podía justificar esa forma política.

Cuando veo el empeño de Pablo Iglesias por estrechar lazos con los teócratas me acuerdo de Bakunin. No sé qué diría de las relaciones entre Podemos y los ayatolás de Irán o del abrazo al modelo teocrático de Puigdemont.

Nunca hubiera dicho que tiene vocación teocrática hasta que les he visto defendiendo que «el procés» está por encima de la libertad de pensamiento y de opinión. No es nuevo. Es algo que están implementando desde hace años en Cataluña, pero comprobar que en la llamada 'ley de desconexión' postulan la posibilidad de corregir la línea editorial de un medio privado porque no sintonice con el independentismo, me terminó de convencer. Ese modo de proceder es propio de entidades teocráticas para las que hay un ente de orden superior en cuyo servicio actuamos y que regula la vida social. Llámale Dios, llámale Partido, llámale Catalunya. Ese fin último está por encima de todo y justifica la persecución de la discrepancia. En la teocracia, la verdad sustituye a la voluntad popular y se confunden incluso cuando no es razonable. La discrepancia es un pecado social y el régimen está para velar por que no exista.