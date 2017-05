En 'Todo lo que era sólido', Muñoz Molina recuerda un viaje de Camps a Nueva York promocionando la Ciudad de las Artes y las Ciencias en el Cervantes. El auditorio de 140 plazas estaba ocupado en su mayoría por el séquito del presidente de la Generalidad. A los altos cargos se unían los periodistas de periódicos, radios y televisiones valencianas. Nueva York no se enteró de nada; Valencia, sí. El acto de Puigdemont el lunes en Madrid tenía mucho de eso. Mucho de catalanes, altos cargos y periodistas, yendo a Madrid a promocionar su Independencia de los Suflés y las Urnas para luego contarlo en Cataluña. «El Estado español no tiene tanto poder para impedir tanta democracia», dijo Puigdemont. Será tanta desfachatez. Pero lo malo provoca lo peor. Los separatistas asilvestrados son un peligro para España (y para Cataluña). Los que protestaban fuera (con sus aguiluchos, sus yugos y sus flechas), no. Pero en ridiculez no sé quién ganaría.