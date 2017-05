EL REGRESO DE BENÍTEZ

Competitividad, trabajo, compromiso, rigor. eso es Marcelino. Y por lo visto hasta ahora, eso es Mateo Alemany. De Alesanco no hablo porque aun no se qué es ni qué hace. Me abstengo de contar lo que me dicen que hace. Así que, ciñéndome a los que sí sé lo que hacen, me gusta mucho el tándem que se ha formado para el nuevo Valencia. Pinta bien.

Será porque vengo de una generación periodística que vivió en primera persona el Valencia de Benítez, pero veo en Marcelino muchas de las cosas que predicaba Don Rafael y llevó al Valencia a lo más alto. Y no hablo de su discurso, que de falsas palabras en esta ciudad tenemos para hacer un libro. Marcelino no es de sonrisa fácil, de discurso explosivo, no trata de convencer a nadie ni de caerle bien a todo el mundo. De él conquistan sus hechos, que son los que le han hecho llegar al Valencia. Y ayer, en su presentación, habló con pulso firme de lo que él exige a club y a un vestuario en base a lo ya vivido y exigido. La diferencia con Benítez es que cuando éste llegó al Valencia procedente del Tenerife no lo conocíamos y nos fue descubriendo su método y exigencia con el paso del tiempo. Marcelino llega ya con los hechos palpables en el currículum.

Y en ese decálogo exigirá como Benítez hizo más allá de los nombres de las camisetas. Estoy seguro que repetirá la fórmula y hará crecer a un grupo de jóvenes futbolistas en el que, cuanta más hambre mejor, y cuanta más complacencia vea más fuera estarán los señalados. Los jugadores acabarán hasta el gorro de él por metódico y repetitivo pero en el césped darán lo mejor de sí mismos. Aún recuerdo a aquellos jugadores de Benítez rajando de su entrenador por pesado e inaguantable, pero luego en el campo formaban juntos un equipo invencible. Todos lo sabían y tragaban ante la realidad: 'Qué pesado es, pero ganamos con él'.

Al preguntar por Marcelino, en los diferentes vestuarios que ha estado, la respuesta ha sido unánime y muy similar al perfil de aquel Rafa Benítez. Nada mejor me podrían contar del asturiano antes de su llegada. Bueno sí, que uno de los referentes profesionales de Marcelino cuando comenzó su andadura en los banquillos era precisamente Benítez. Así se entiende todo.

Y ahora empieza lo de los futbolistas. Aclarado el asunto del técnico, comienza la carrera para sacar jugadores que no quieres y convencer a los que sí quieres. Es el momento de Alesanco, que a instancias de Marcelino y Alemany, debe mover el mercado para confeccionar la plantilla que regrese a los puestos altos de la liga. Y como bien me contaron la semana pasada aquellos que han trabajado con el nuevo técnico del Valencia 'Marcelino, a los vagos, se los fulmina'.