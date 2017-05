¿Puede desaparecer el PSOE?

Que el Partido Socialista ha venido siendo durante las últimas cuatro décadas un elemento clave de nuestro sistema político es una verdad incontrovertible. Y hasta no hace demasiado tiempo, que fuera a seguir siéndolo durante las cuatro próximas décadas lo era también. Y es que un partido que había sido capaz de sobrevivir a cuarenta años de represión y exilio, de renovarse generacionalmente en los 70, de reconvertirse a la socialdemocracia en los 80, de superar la lacra de la corrupción en los 90, de sobreponerse al aznarismo en la pasada década, y de hacerse olvidar el triste legado del más nefasto presidente de la democracia en los últimos años, a buen seguro debía tener suscrito un pacto con el diablo que le garantizase la inmortalidad.

Pero a estas alturas creo que somos cada vez más los que pensamos que el PSOE ha consumido ya sus siete vidas, y que esa advertencia que lanzó Patxi López unos pocos días antes de ser masacrado en las primarias -«El PSOE puede desaparecer»- no estaba exenta de realismo.

Primero, porque ya le ha pasado a otros. A otros partidos tan cargados de historia como el PCE -reducido al triste papel de ser una corriente, de una corriente, de una corriente de Podemos- o tan apoltronados en el poder como Convergència -clandestinamente travestida en un algo del que ni siquiera hemos logrado memorizar bien el nombre-; y también a otros partidos hermanos del PSOE, otrora inexpugnables en sus respectivos ámbitos y ahora reducidos -como el PSF francés- a meros comparsas en unas presidenciales a las que su ignoto candidato llegó en quinta posición.

Y segundo, porque todo apunta a que éste podría ser también el destino del PSOE. Un partido en el que nunca habían faltado los conflictos internos, pero que jamás había estado tan fracturado como hoy, entre quienes votaron contra el que supuestamente quería romper España y quienes lo hicieron contra la que supuestamente quería venderse a la derecha. Un partido que no solo se ha puesto voluntariamente en manos del tipo que por dos veces le condujo a los peores resultados electorales de su historia, sino que parece incluso haber asumido con alegría esa progresiva rebaja en sus aspiraciones a la que la retórica confrontacional de Sánchez les ha arrastrado. Unas aspiraciones que no hace mucho pasaban por lograr una mayoría con la gobernar España, luego se conformaron con impedir con sus votos que los populares llegaran al poder, y ahora parece que no van más allá de zancadillear a Rajoy para que no pueda gobernar en paz. Unas aspiraciones -en fin- que durante cuatro décadas fueron las de ser el gran referente de la izquierda española y que ahora, descartada por completo la quimera de una victoria en las urnas, parecen conformarse con sacarle un puntito o dos a Podemos que les permita pactar lo que sea que está en juego con una mínima ventaja. ¿Triste, no?