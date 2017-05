Lo poco y lo menos

Competían lo poco contra lo menos. Lo poco se antojaba Susana Díaz y lo menos parecía Pedro Sánchez. Al fondo quedaba lo mínimo, en una esquina del norte: Patxi López.

Susana era la favorita, aunque el recuento de avales la dejó muy descolocada. Aún así, contaba a su favor con una tranquilizadora imagen institucional, de presidenta de Andalucía. Una región-estado que supera en habitantes a Austria o a Bulgaria. Susana esgrimía una postura más sensata que la del chico del No es No. Tenía, además, el apoyo de los venerables del PSOE, apoyo que a la larga puede que le perjudicase, aunque es fácil decirlo ahora. Y tenía, inesperadamente, el visto bueno de Zapatero, uno de los padres espirituales de Podemos, y también del discurso más habitual -que tuvo muchos y desparejos- de Pedro Sánchez.

Pero Susana defraudó. Su argumentario modistil, eso de coser el partido, era muy poca cosa. En el mejor de los casos, una obviedad huera. Y de lo demás, nada nos dijo. No fue capaz de concretarlo. Solo fragmentos de la tediosísima prosa de los políticos profesionales. Y aunque eso era muy poco -no digamos si se le compara con su paisano Felipe González, el arrollador dirigente de los setenta y ochenta- parecía bastar para ganarle al defenestrado Pedro. Pero resultó ser demasiado poco lo poco. Resultó aún menos que lo poco. Susana no se preocupó de poner gotas de ilusión y de un cierto izquierdismo de barriada obrera en su discurso. Creía que con las frases huecas y administrativas era suficiente. Y muchos pensábamos como ella: que con repetir viejos retintines, iba a llevarse la secretaría general al agua.

Sin embargo, no bastó. No se preparó bien. No se acompañó bien. Y por ese agujero negro de carencias estrepitosas, entró Pedro Sánchez como un meteoro podemita. Aterrado ante un futuro difícil, sin escaño ni sueldo, redobló sus tres sílabas insufribles, esgrimió resentimientos, sonrió con gelidez obsesiva, y solo con eso, con tan poco, lanzó al diablo a la sultana del Sur. Que ni fue sultana ni fue nada. Creyó que iba a ganar sin bajarse del autobús. Y la dejaron en tierra.

¿Qué hará Pedro Sánchez ahora? ¿Ahondará en su "empablecimiento"? ¿Terminará por destruir al partido en las urnas de la gente, por mucho que haya ganado en las del PSOE?" ¿Logrará sacar 80 escaños y seguir el descenso de 5 en 5 o la cosa será todavía peor? Probablemente será peor si no mira hacia el centro, donde está la supervivencia. Ya solo la supervivencia para un partido que gambetea con el vacío. ¿Y qué hará Ximo Puig? Pues tendrá que resistir en medio de una pinza nueva que ya se barrunta: de un lado la tenacidad radical de sus socios de gobierno -la 'troupe' Oltra-Marzà-, y del otro la que se instalará en Ferraz y a la que tanto ha contribuido la militancia valenciana.