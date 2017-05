Ser alcalde de Valencia

Decálogo de un buen alcalde: tener ganas, lucir ideas claras y no incluir en la labor municipal a aquellos que buscan en un cargo un medio para ganarse la vida. Y ser alcalde de todos. De los que te votaron y de los que no, de los que asumen como propio tu programa y de los que recelan de él. De todos. De los que acuden a la Bicifest, donde el líder de Compromís sonreía orgulloso con su bicicleta, y de los que se emocionan con la Mare de Déu en su traslado (no mereció el interés del alcalde). Porque crear valencianos de dos categorías se dilata en la mochila de Ribó. Si vas en bici, sólo hablas valenciano y te declaras anticlerical estás en la Primera División del cap i casal. Si tomas el coche, estás orgulloso de ser católico y te gusta disfrutar de las dos lenguas oficiales, has caído en la división de plata. No hay peor enemigo que tu propia gente se declare en guerra contra ella misma. Y mira que su primer mensaje con la vara de mando fue este: «No voy a perder ni un minuto en cuestiones de banderas ni historias. Suficientes problemas tiene esta ciudad como para no centrarnos en lo importante». Pues se han tomado como asuntos de estado las campanas de San Nicolás, valencianizar los rótulos, colgar la bandera republicana en el balcón o la Navidad laica con tres 'reinas magas'. Está clara su 'importancia' para los vecinos. Es obvio que no sólo de oscuros ha vivido la etapa Ribó, también de claros. Aquí incluiría el anillo ciclista. Sí, aunque las discutibles formas de Grezzi han ocultado el elogioso fondo. En el decálogo de un buen alcalde hay que añadir estar orgulloso de serlo y acudir a todas las expresiones ciudadanas. Le va en el cargo, aunque le duela la vista y la razón. Hasta Fidel Castro se reunió con tres Papas y nadie le acusó de pasarse al otro bando. Alcalde de Valencia. Palabras mayores.