Casi siempre viene mejor Forrest Gump que Schopenhauer. Tonto es el que hace tonterías. «Pan con pan, comida de tontos» es un dicho que sólo puede ofender a los tontos. Y no conviene significarse. Lo han hecho los panaderos pidiendo a la RAE y al Cervantes que eliminen el refrán. ¿Y lo de «cada vez que fulanito habla sube el pan» no es peor? Está bien llamar la atención y defender el negocio, ¿pero haciendo el ridículo? Como esos universitarios canadienses a los que el 'Walk on the wild side' de Lou Reed les parece transfóbica y se han quejado. Transexuales, chaperos, felaciones... Lo de «pasear por el lado salvaje» deshumaniza al colectivo. Pedro Sánchez habló tras su triunfo: «A todos los compañeros y compañeras, a todos los afiliados y afiliadas, a los miles de afiliados y afiliadas que habéis apoyado a la candidatura de los afiliados y afiliadas...». Influida por la cultura de la queja, ¿dónde hay que reportar a este sujeto?