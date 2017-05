SEMANA DE ELECCIONES ESCOLARES

Llevamos meses hablando de titularidades y toca hablar de realidades. Todo lo que necesita una familia es un centro, su colegio, y no una red entera. No digo que el debate entre pública y concertada, alimentado por intereses, no tenga su importancia. Ahora les toca a las familias. Ayer comenzó el plazo para presentar las solicitudes.

La perspectiva es muy diferente. La familia, lo crean o no, sólo necesita un cole. Que su elección pueda ser condicionada por la titularidad no deja de ser uno más de los criterios utilizados por los padres. A la hora de rellenar su solicitud, a la familia poco le afectan los grandes números que usamos en la prensa, o las bolsas de recolocación pactadas con los sindicatos, o el plan de eliminación de barracones si no incluye obras en su entorno. El padre y la madre manejan sus propios criterios y ya tienen bastante con ponerse de acuerdo.

Defiendo la elección de centro, por lo que entiendo que el primer criterio de las familias es el de su propia voluntad. Sí, las familias eligen el colegio que quieren y en la medida en que la normativa interfiere, sus deseos se contaminan para adaptarse a las posibilidades. Del colegio que quieren hasta el colegio que pueden. Ese suele ser el camino.

Como han visto, la planificación de la oferta es previa, y es ahí, en el Arreglo Escolar publicado el sábado, donde los centros se la juegan, por eso no es casual que el esfuerzo para condicionar la oferta sea mayor que para atraer la demanda. Llegados a este punto, será la familia la que se adapte al sistema y no al revés.

Hablaba del principal criterio de la voluntad, pero lo exacto es que las familias manejan distintos criterios a la hora de elegir colegio. Los comunes, según lo veo, son la cercanía, el sentido de pertenencia, la experiencia, la socialización y las objetividades. Hay otros como son las instalaciones, el ideario y los recursos que me atrevo a ponerlos, en general, en segundo plano, pero que en particular cobran protagonismo.

La cercanía, sin ser criterio pedagógico, es por mayoría el principal criterio de selección. Insisto, no suele ser único, más bien se convierte en el primero tras una selección previa. Las familias no le dan esa significación política con la que la visten los agentes educativos; simplemente es cómoda y práctica y, eso sí, favorece la socialización extraescolar del niño.

El que tiene mayor relevancia pedagógica es el del sentido de pertenencia, es decir, la cercanía de la familia con el proyecto educativo del centro y que permite ese círculo virtuoso que favorece -sin ser condición- la colaboración educadora entre centro y familia. Es el que los estudios detectan que se relaciona con un mejor rendimiento académico. Agrupo cuando las familias comparten los valores del centro, defiende su titularidad, incluso su estilo de enseñanza, o fue su colegio de escolar. Y ahí encadeno con el otro criterio, el de la experiencia, propia o ajena, de un pase anterior por dicho colegio. En esto afecta mucho la opacidad propia del sistema, de tal forma que a falta de datos claros y actualizados, las familias echan mano tantas veces de aquello que le cuentan. Objetividades hay pocas, y quizás por eso se da tanto valor a las notas de Selectividad, aunque a un niño de tres años todavía le queden quince para cursarla. Otro criterio objetivo es la lengua o lenguas de enseñanza.

El criterio más polémico es el de la socialización, el análisis, siempre desde la percepción, del resto de niños y niñas del potencial colegio. Influye, claro que influye, y mucho a centros que caen en la etiqueta CAES. Yo lo relaciono con las expectativas familiares y la búsqueda de un entorno escolar que comparta tales proyecciones.

Hay otros criterios, como es el caso de los recursos singulares de un centro, o el tipo de jornada escolar que creo que sólo cobra protagonismo cuando las necesidades familiares requieren de una solución concreta: un especialista en el centro, o un tipo de jornada compatible con la dinámica familiar.

Las familias eligen centro y no es nada malo que pase eso, pues ni el más radical planificador plantea un reparto administrativo de los niños sin consultar a los padres. De hecho, todavía nadie ha demostrado que una decisión centralizada mejoraría las decisiones de las familias.

Para ellas, en esta semana de tensión, queda el consuelo de que este mal trago sólo se pasa una vez. o dos.