Puig no tiene quien le escriba

El enfrentamiento de Puig y Sánchez no tiene fácil explicación, a no ser que se eche mano de simpatías o antipatías personales. Es una frase hecha; quedémonos con las antipatías. Sánchez y Puig no se han llevado muy bien pese a que uno era el secretario general del partido en España y el otro el secretario general del partido en la Comunitat y, sobre todo, presidente de la Generalitat. Presidir una comunidad autónoma da tanto prestigio dentro de los partidos que a estos gobernantes se les denomina barones, muchas veces por su oposición al rey. Barón es Puig y aspirante a rey era Sánchez, que ya es rey. Carcajéense de la guerra entre Isabel la Católica y los nobles: Puig es el noble que ahora pide «lealtad de ida y vuelta».

Apelo a algo tan simple como la antipatía porque en la simple política no observo tantas diferencias. Punto por punto, el programa y las andanzas de Puig coinciden mucho más con Sánchez que con Díaz. Puig siempre se ha sentido cómodo en la izquierda de la izquierda, es amigo de los nacionalismos incluso de los no moderados, y es capaz de pactar con Compromís y Podemos para gobernar la Comunitat, como Sánchez estuvo, está y estará dispuesto a pactar con Podemos para gobernar España, aunque los días pares diga una cosa y los impares la contraria. Díaz no; Díaz apoyó que el PSOE se abstuviese para dejar gobernar a Rajoy, mientras Puig propugnaba en Madrid una cosa y en Valencia la contraria (es decir, también igual a Sánchez en este capítulo de las contradicciones). Y más: Puig se escandalizó cuando Díaz defendió un corredor llamado mediterráneo aunque discurriese no por la costa sino por Madrid. Y si no, hablamos de la financiación autonómica. Resumen: voy contra Sánchez por antipático aunque me cuadra más su política que la de Díaz, a quien defiendo. ¿Posverdad? Qué va. Cruce de cables resultado de una argucia política.

La consecuencia es que Ábalos, el lugarteniente de Sánchez, el mayor hombre de partido de España, el maestro de aparatos políticos y fontaneriles espera tranquilo y hambriento los próximos congresos del partido aquí y allí, como el socialista valenciano mejor situado.

Puig se queda así sin nadie que le escriba y enrocado en el Palau, que no es poco «porque para mí lo más importante son los valencianos». Los militantes del PSPV, los que Puig creía suyos, le han dicho que no lo apoyan o que al menos no apoyan a quien él apoya. Si hubiese ganado Díaz, Puig hubiese tenido problemas para mantener su pacto de Gobierno, pero ha ganado Sánchez y la complicación de Puig ahora no es conservar el apoyo de sus dos socios, sino sencillamente mantenerse en el Gobierno aunque él afirme lo contrario. Raramente se ha visto a un presidente de comunidad, a todo un barón, tan puesto en entredicho por el rey y por los suyos, que tampoco eran tan suyos.