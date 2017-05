PRESIDENTE NOQUEADO

Ximo Puig eligió ayer el patio interior de Les Corts para valorar los resultados de las primarias del PSOE. No se fue a Blanquerías, aunque hubiera parecido lo razonable dado el carácter orgánico de la cita, de manera que habrá que concluir que un día veremos presentar los Presupuestos de la Generalitat en la sede de los socialistas valencianos. Puig, noqueado todavía por el batacazo cosechado el domingo, aludió a la necesidad de todos de hacer examen de conciencia. Difícilmente se referiría el líder socialista a los que apoyaron a Pedro Sánchez -que no encontrarán motivo para considerarse errados- de manera que se entiende que lo que el secretario general del PSPV hacía era un cierto reconocimiento de errores.

No se sabe en qué momento empezó Puig a equivocarse en este proceso interno. Seguro que esa intención inicial de aliarse con Susana Díaz -coincidieron ambos en su apoyo a la fallecida Carme Chacón- respondió a la legítima intención de lograr que el socialismo valenciano pesara algo por primera vez en la dirección federal. Pero probablemente cuando los Boix y Cornejo se hicieron con el encargo, el objetivo empezó a torcerse.

A Puig se le ha visto particularmente nervioso los últimos tres o cuatro días. Poner a parte del primer escalón del Consell, y a casi todo el segundo, a visualizar en redes sociales su apoyo a Díaz y que ese respaldo lo era de forma automática al presidente de la Generalitat no hacía más que demostrar que el líder socialista había renunciado a que el aparato de Blanquerías lograra un apoyo mayoritario de la militancia, y que tocaba envolverse en la bandera del cargo institucional. Un paso mal medido y peor ejecutado, que sirve en bandeja ahora la crítica de la utilización de la figura de la presidencia de la Generalitat con un objetivo orgánico. Puig ya debió percibir con la recogida de avales que la carrera no se ganaba, y aún así insistió y persistió hasta acabar haciendo bien evidente que él, como Díaz, era uno de los perdedores. Una derrota innecesaria, a la que no le obligaba su responsabilidad como presidente de los valencianos, y que trató de explicar con ese axioma tan indescifrable como inverosímil de que apoyar a Díaz era lo mejor para la Comunitat. Nunca se le escuchó aclarar por qué, ni a Díaz en su visita de la semana pasada a Valencia ofrecer alguna pista que contribuyera a justificarlo.

Puig, muy probablemente, no tendrá un candidato alternativo en el congreso del PSPV. Pedro Sánchez y sus colaboradores parecen decididos -con el pequeño resbalón de ayer de Adriana Lastra- a que no se interprete su regreso a Ferraz como una oportunidad para ajustar cuentas con los barones territoriales. Se tenderán puentes, o al menos se intentará, porque el objetivo número uno ahora pasa por evitar la etiqueta de ser responsable de no propiciar la unidad del PSOE.

En el PSPV no pasará algo distinto. Puig es el presidente de la Generalitat y nadie le regalará el argumento de que se va contra quien recuperó después de veinte años la presidencia de la Generalitat. Eso sí, primero toca celebrar el congreso federal -mediados de junio- y ese sí que determinará cómo se afrontan los regionales. Si los barones se empeñan en marcarle las líneas rojas al nuevo secretario general, los congresos autonómicos tendrán un tono distinto.

Puig tendrá, eso sí, que introducir cambios severos en su equipo. El clan de Gandia debería empezar a tener fecha de caducidad. Habrá que empezar a hacer hueco a los nuevos que llegarán -léase, los afines a Sánchez- y no será ni pequeño ni anecdótico. El líder valenciano, previsiblemente, tendrá que ceder mucho si quiere mantener el mando del partido y evitar algún voto de castigo en el congreso del PSPV. Tanto que quizá se quede con el puesto, pero pierda el control real de la organización.

Ese dato terminaría de hacerse evidente si, como se señala desde algunos ámbitos, José Luis Ábalos se convierte en el secretario federal de Organización del PSOE. Desde los tiempos de Ciprià Císcar que un valenciano no habría ocupado tan altas responsabilidades -al líder provincial del PSPV de Valencia también se le situó en las quinielas de portavoz parlamentario-. Sobre él y sobre Andrés Perelló, descansa ahora el peso principal del socialismo valenciano afín a Sánchez. A Puig le toca buscar acuerdos. Ayer, que se sepa, aún no había empezado a hacerlo.