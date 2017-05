LA PARADOJA DEL PSOE

La paradoja de la que hablo es bien simple de formular: no siendo Pedro Sánchez el mejor candidato a la secretaría general del PSOE, tratándose como se trata de un político más bien endeble en cuanto a su peso político, con un carisma muy limitado, estando a años luz de dirigentes socialistas como Rubalcaba o Borrell, por no hablar obviamente de Felipe González, con eso y con todo, es probablemente la mejor opción que en estos momentos tiene el principal partido de la oposición para no verse superado por Podemos en las próximas elecciones, para arrebatar a los de Pablo Iglesias parte de los votos que se le han ido escapando por la izquierda y para consolidarse como la alternativa al PP. No hay más que ver el fin de fiesta el pasado domingo en la sede madrileña de Ferraz para entender de qué va todo esto, los militantes y el propio Sánchez y su equipo cantando puño en alto 'La internacional', para que nadie los acuse de blandos, de vendidos al gran capital, de entreguistas hacia la derecha. La pelea de gallos no es entre Sánchez y Rajoy sino entre el otra vez líder de los socialistas y el hombre que ha intentado (y va a seguir haciéndolo) el 'sorpasso': Pablo Iglesias. Sánchez ya ha asumido el nuevo escenario, ya sabe que el PSOE, la formación política que más ha gobernado en democracia en España, ya no va a volver a ser ese gran partido de masas, el de los once millones de votos, el de las mayorías absolutas de Felipe. Ahora tiene que repartirse el pastel con Podemos, casi a partes iguales, mientras el PP sigue en posición de dominio respecto a Ciudadanos, que no ha logrado comerle el terreno en igual medida que los de Iglesias a los socialistas, apenas le ha dado un bocado. Por eso, el plan de Sánchez no es pelear una mayoría absoluta impensable, imposible a corto, medio y tal vez largo plazo, sino dar los pasos hacia un frente popular que le lleve hasta la presidencia del Gobierno, aunque sea con los independentistas que quieren romper la unidad de España. Sánchez ha sido más listo, ha sabido interpretar mejor lo que ahora quiere el sector ideológico que se sitúa a la izquierda. La moderación, el equilibrio, la búsqueda de consensos, el papel institucional propio del hombre de Estado, todo eso ya no se lleva. En los tiempos de Trump y el 'Brexit', de la posverdad y los grandes discursos políticos en nada menos que 140 caracteres, Pedro Sánchez es el mejor antídoto del PSOE contra el hombre-espectáculo Pablo Iglesias. Otra cosa es que cuando se celebren esos próximos comicios a los que el recién reelegido secretario general parece confiar su suerte, el frente popular con el que sueña consiga más votos que la suma de PP y Ciudadanos, partido al que ha dejado libre el espacio de centro, el que decían que ponía y quitaba presidentes. Pero eso es otra historia.