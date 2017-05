Pocas veces en mi vida he sufrido tanto la ignorancia ajena como cuando hace muchos años (con el Levante debatiéndose por los bajos fondos en los ochenta) alguien explicaba durante una conversación en una ciudad lejana que el Levante era el filial del Valencia. Me rasgué mis vestiduras de joven universitario indómito y le conminé a rectificar ante tamaña demostración de estupidez. Extrañado por mi seguridad, el sujeto todavía trataba de cuestionarlo con argumentaciones del tipo «Nando jugaba en el filial y lo subieron al primer equipo» y sandeces similares. Ya saben, aquél Nando lateral que luego fue al Súper Dépor. «¿Puedes asegurarme al cien por cien que es así?», me decía aún dubitativo intentando calmar mi furia ante tan insultante planteamiento. Debió ser por entonces cuando me convencí de la necesidad de hacer una liga exclusiva de filiales al estilo de la Premier. «Si los inventores del fútbol lo hacen así es por algo», razonaba. Sigo pensando igual. Ahora sería el momento de reestructurar el fútbol base con la puesta en marcha de una Liga de filiales que cumpla con la razón de ser de estos equipos: la formación de jóvenes que crezcan y puedan ser utilizados por el primer equipo en cualquier momento de la temporada y viceversa. Un profesional con ficha en el A nunca aceptaría jugar en Segunda B, pero a buen seguro estaría dispuesto a hacerlo en una hipotética competición exclusiva para filiales. Hoy en día, si un equipo filial quiere ser competitivo en Segunda tiene que fichar jugadores con experiencia. El único filial en la categoría de plata, Sevilla Atlético, cuenta en su plantilla con futbolistas de cierta edad que ya han jugado en Primera con otros equipos (Ivi en el Getafe, por ejemplo). ¿Para qué queremos entonces al filial? ¿Para tener que fichar gente competitiva que logre mantenerlo en su categoría? «Así se curten los jóvenes», apuntan los defensores del sistema actual. No es cierto y siempre existe la opción de la cesión. Lo comprobamos estos días en las eliminatorias de promoción de Segunda B. El Mestalla venció en un brillante encuentro al filial celtiña (2-3). Magnífico partido entre dos filiales. Sin embargo el todopoderoso Barça B perdió en casa frente al Cultural Leonesa, equipo más hecho, sembrado de jugadores experimentados. También el Atlético Levante empató en Buñol a cero contra un veterano Sanse que contaba entre sus filas con el hermano de Negredo (34 años) y otros guerreros curtidos en mil batallas. Unos intentaban jugar a fútbol mientras otros le echaban experiencia a su cerrojo para evitar el descenso a Tercera. Se mezcla el aceite con el agua. Chavales contra 'abuelos'. El estilete fino contra la navaja. Fútbol distinto. Nada que ver entre sí. Ni los objetivos, ni la edad, ni el estilo. Urge una Liga de filiales, ya.