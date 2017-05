Los historiadores se rebelan ante la realidad política de un fracaso cultivado durante décadas y que se proyecta hacia el futuro. Son, sin lugar a dudas, quienes más saben, y por eso se duelen por las versiones sesgadas del pasado que antes compartíamos. ¡Me sumo a su rebelión y protesta! Pero no les van a hacer caso. Y por diversos y variados motivos.

Porque al dejar en manos de las comunidades autónomas la educación, la historia en los libros de texto se 'regionaliza' procurando el mayor honor y gloria para sus hechos y hazañas, con razón o sin ella. Y no se duda en tergiversar la historia, tergiversar y falsificar. Así, tenemos estudiantes de una comunidad que desconocen la verdad de la Historia de España. ¿Cómo se puede falsear la Historia cuando son habas contadas y documentos fehacientes? Y claro, los autores y editores de los libros de texto de Historia se pliegan a las exigencias autonómicas por aquello del negociol Y si hablamos de Historia, también podríamos hablar de la imposición de una ideología en los textos de enseñanza. Es decir, se politiza la enseñanza con tal de sacar rédito electoral o de imponer el sectarismo en la transmisión de las ideas. ¡Falta de respeto a la libertad de expresión y falta de respeto al derecho que tienen los estudiantes, como ciudadanos que son, a pensar libremente!

Pero, no lo olviden, ¡estamos hablando de la educación y enseñanza! Estamos hablando del caballo de batalla para las ideologías y las políticas. Quizás podríamos decir: el caballo de Troya. Porque a través de la reglamentación de los contenidos de la enseñanzas -y de la aprobación de los libros de texto- se introduce todo aquello que interesa a quien manda. No se dice que los gobernantes deben servir a los ciudadanos como finalidad esencial de su quehacer. ¡ojala fuera así, pero sirven a sus intereses sin impórtales un comino' faltar a la verdad! ¿Arreglo? A los políticos no les interesa, y por muchos motivos, un Pacto para la Educación, que es en lo que se debería estar trabajando desde hace tiempo.