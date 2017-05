ALIEN RESURRECCIÓN

Como si fuese el inmortal y longevo Alien de la célebre saga de terror cósmico, resucita Pedro Sáchez y de paso se permite el lujo de vapulear a la vieja guardia del PSOE. No quiero imaginar el semblante que se les puede haber dibujado a Felipe González, Rubalcaba, Leguina, Corcuera y alguno más. Gracias al cerril ariete del «no es no», a esa oposición frontal e irracional, Pedro consigue el poder. Resucita Pedro Sánchez en plan triunfal y regresa la sensación de miedo atenazando esa masa silenciosa que, a base de esfuerzo y tesón, pese a la masacre impositiva, boqueaba algo de aire en este conato de recuperación. De nuevo, la sombra del Frente Popular espanta al personal que teme perder lo poco que pudo conservar. Cuando escuchamos a Sánchez hablar de la posible unión entre «las fuerzas progresistas» nos tememos lo peor. Las fuerzas progresistas suelen cobrar del erario público y por eso viven una realidad sesgada allá en su confortable burbuja. Los buenos sentimientos cuajados de palabrería lírica desembocan en ocasiones en verdaderas catástrofes económicas que empobrecen las naciones. Zapatero, ejemplo y modelo de buenismo rampante, destrozó España negando la crisis y salir del túnel de una manera precaria, delicada, alambicada, nos ha costado casi una década y ha sido por méritos propios. Anoche crepitaban los telefonillos. Lo más agudo me lo comentó una amiga. Opina que Pedro es un señor sin un puesto laboral claro, por lo tanto hará lo que sea y a costa de quién sea para mantenerse en la primera fila de nuestra corrala. Es un caso único de supervivencia y por eso pactará según le convenga a él, no a su país. Las primarias las carga el diablo y el gran éxito del diablo es hacernos creer que no existe. Con esta evolución de los socialistas igual acabamos añorando incluso a Rodríguez Zapatero.