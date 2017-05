VORO, LAS VENTAS Y LOS TUITS PELIGROSOS

Acabó ya la temporada, algo que todos teníamos ganas. Que por fin llegase el último partido, olvidarnos cuanto antes de lo que sucedió y pensar ya en el futuro a corto plazo, por confección de plantilla, y por el natural y lógico regreso de nuestra entidad donde merece. Una lástima que, con este de hoy, termine el ciclo de artículos correspondientes al ejercicio 2016-17. Y digo que es una lástima porque va a haber tanto que comentar, tanto que analizar y desarrollar, que espero y deseo, además estoy seguro de que así será, que el periódico me permita volver a opinar en sus representativas páginas cualquier día que se lo sugiera. Y se cerró el ejercicio de la mano de Voro, al que felicito como entrenador del equipo. Él, sus compañeros técnicos y los jugadores sacaron esto adelante. Sin más. Y Voro molestó lo menos posible, que era lo que tenía que hacer. Y lo digo como un halago hacia el incombustible 'hombre de club' de l'Alcúdia. En círculos futbolísticos esto se valora mucho, el que el entrenador moleste lo menos posible. Y Voro lo hizo a la perfección, manteniendo en armonía casi constante al grupo a pesar de mejores y peores resultados.

Vamos con lo que esta semana pasada sucedió. O al menos, con algunas situaciones que se dieron. Cómo de desastrosa debe haber sido la gestión de Meriton, o cuán necesitados estamos de ciertas alegrías, que elevamos de forma exageradísima a los más altos umbrales de impecable y acertada gestión deportiva, decisiones absolutamente lógicas, como la contratación de un nuevo entrenador como Marcelino y la renovación con el correspondiente aumento de cláusula de Carlos Soler. Vamos hombre, exigencia por favor. Algo precisamente que se está poniendo muy de moda últimamente. Mi hijo de once años ya tenía como candidato favorito al banquillo de 'su' equipo al asturiano, y cuenta ya también con el canterano para su próximo once titular del FIFA 2018. No haber tomado esas decisiones hubiese sido un desastre de absoluta incapacidad. Declaró el director general que no hace falta vender futbolistas para someterse al control económico de la Liga y tener un grupo de jugadores competitivo. Bueno, nos tendremos que fiar. Ahora, por el bien del Valencia, que por favor venda algunos, sobre todo a los que no queremos tener, porque sacarlos sólo cedidos y fichar a cuatro, cinco o seis nos hará tener una plantilla de cuarenta y pico jugadores en verano de 2018. No nos hipotequemos a nosotros mismos y trabajemos por sacarlo adelante, sabiendo que es complicado, y sin ponernos la venda antes de tener la herida. Por cierto, Antonio Salamanca, escribió un tuit esta semana, expresando que el mejor del Real Madrid en Vigo, el miércoles, no fue ni Isco ni Cristiano ni Benzema. Para Antonio, el mejor había sido Martínez Munuera, el colegiado. Por favor, que algún superior le diga dónde trabaja, para quién y que le haga ver la discreción y seriedad con la que un miembro de la secretaría técnica de una entidad tan grande como el Valencia debe actuar, y no promover este tipo de populistas polémicas, que incluso nos podrían llegar a perjudicar alguna vez.