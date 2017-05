RUPTURA TOTAL

Confesaba Ximo Puig hace unos meses que su relación con la consellera de Sanidad, Carmen Montón, había sufrido una ruptura emocional a cuenta de las posiciones enfrentadas de ambos. Ella de Sánchez, él de Díaz. Los datos de la consulta a la militancia del PSOE sobre quién debe ser su secretario general supone, por tanto, una nueva ruptura emocional, pero esta vez de Puig con los militantes que hasta ahora representaba y a partir de ahora sólo podrá decir que representa, pues ese liderazgo ha quedado más que tocado tras la victoria de Sánchez, ayer.

En el último tramo de la lucha por el poder de Ferraz, el secretario general del PSPV se ha entregado en cuerpo y alma en defender la opción de Díaz. Él, y su número dos, y la mayor parte de la cúpula directiva autonómica del PSPV, y un nutrido grupo de los diputados autonómicos, y personas tan significativas como el presidente de la Diputación de Valencia, o el grueso de los altos cargos de la Generalitat puestos a dedo por Puig y su equipo. Los mensajes que durante los últimos dos días emitieron todas estas personas es que el voto a Díaz era, también, un modo de consolidar el liderazgo de Puig. Los militantes han dicho no a Díaz, a Puig y a la mayor parte de los dirigentes y altos cargos procedentes de Blanquerías. Sería lógico, por tanto, que Puig sintiese de nuevo, como le ocurrió con Montón, que se abre una brecha, esta vez entre sus sentimientos y los de la militancia. No sería descabellado pensar que el sentimiento es recíproco. Durante días, los socialistas valencianos han visto sus redes sociales inundadas de mensajes de la dirección del PSPV invitándoles a votar a alguien a quien han rechazado de manera palmaria. Si eso no genera desafección, pues que venga el lucero del alba y nos lo cuente.

Lo peor, no obstante, no es que los socialistas valencianos no compartan las tesis de Puig y de un carajal de históricos dirigentes del PSPV que están ya en la recta final de su carrera política, una trayectoria que cierran en los altos puestos directivos de la Generalitat. Lo peor, digo, es que aquellos que deberían darles el relevo, esos jóvenes socialistas que Puig y su equipo han situado en magníficos puestos políticos y administrativos con el fin de que se curtan como futura casta dirigente, todos esos y esas (María Such, Zulima Pérez, Sandra Gómez, o el propio José Muñoz, aupado hasta la gestora del partido) han ido de la mano de sus padres políticos, y en algún caso, directamente, de la mano de sus padres. Veinteañeros y treintañeros que sintieron la llamada de la política a través del PSPV se destapan ahora como personas que ignoraron lo que querían las bases de su partido. Prefirieron hacer caso a la autoridad antes que a la militancia.