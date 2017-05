Puede con Cebrián y con Puig

Un ciclo de conferencias es ya casi el único sitio donde se ven las caras la consejera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, y el secretario autonómico, Julià Álvaro. Lo cual no deja de tener su aquél porque, para más inri, el patrocinador de dichas jornadas es un contratista de la Administración. Y no un contratista cualquiera, sino FCC, la empresa que resultó agraciada con la adjudicación de un contrato de 217 millones para la gestión de los residuos de la comarca de La Marina (alta y baja) en sus instalaciones de El Campello, después de fracasar en el controvertido intento de construir un vertedero en Llanera de Ranes. Una firma interesada por tanto en mantener una exquisita relación con el poder instituido. Aunque sólo sea para convencerlo de que los dos supuestos fraudes, uno de ellos de 3,3 millones, descubiertos por el Ayuntamiento de Barcelona en la contabilidad de los residuos urbanos de la ciudad condal constituían una excepción.

En todo lo demás, volviendo a la política 'sensu stricto', Álvaro Prat cuida las formas, pero campa por sus respetos y no coincide físicamente con su jefa más que en contadas ocasiones. La inmensa mayoría de ellas porque lo exige el protocolo. Si la consejera dice blanco, Álvaro dice negro. Si la jefa dice so, el supuesto mandado dice arre. Y así, sucesivamente. De ahí que exista una cierta expectación por saber si acudirá a la próxima conferencia, como hizo en las dos anteriores ocasiones, o alegará compromisos contraídos con antelación para no tener que hacer de claque de su jefa, que será la ponente. Capaz es un rato. El que seguro que asistirá porque no ha faltado a una sola de estas sesiones de agasajos público-privados es Ximo Puig. Ni el qué dirán le ha impedido inaugurar o cerrar unos encuentros de convivencia, si no de compadreo político-empresarial que parecen extraídos de los tiempos en que hasta Ángel Fenoll pasaba por ser un respetable industrial basurero. Natural y luminosa que es Valencia hasta en el chalaneo.

La cuestión es que está a punto de expirar el plazo de exposición pública de la polémica ley de implantación del sistema de devolución de envases (SDDR) antes de su presentación en las Cortes Valencianas, y nada induce a pensar en una retirada del proyecto. En realidad, desde que Puig le llamó al orden Álvaro no ha hecho más que demostrar quién manda allí. Promovió la presentación de una proposición en las Cortes Generales para impulsar su implantación en toda España. Y mandó a un propio a la reunión con la patronal de la semana pasada. Tras la cual, la consejera Cebrián no pudo por menos que responder a una pregunta sobre si desistía de implantar el SDDR que «renunciar es una palabra muy tajante». Y eso sólo significa que, de una manera u otra, los comercios van a tener que dotarse de maquinaria de la multinacional Tomra, que es de lo que se trata.