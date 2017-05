Me creo cualquier cosa y su contraria. Esta credibilidad escéptica viene de cuando nos enteramos de que Isabel Preysler y Miguel Boyer estaban juntos. ¿Por qué dudar de cualquier cosa por disparatada que parezca? No es tirar de Campoamor y el color del cristal con que se mira porque la verdad es lo que es aunque se piense al revés. Esto es de Machado. Pero Machado no tenía Twitter. Leo en la cuenta de RTVE Murcia: «El virus informático que desde el viernes afecta a 150 países, entre ellos España, no ha llegado a Murcia». Demonios, es un titular satírico de manual. Ha circulado una portada falsa de 'Elle' donde se leía que Macron recomendaba a los jóvenes leer a Marx. Veo que Blackie Books va a editar 'Carmen de Mairena. Una biografía', de Carlota Juncosa, con prólogo de Javier Pérez Andújar. Y sí, el libro se publica en junio. Pero yo ya lo leo todo como si fuera 'poshverdad'. Aunque salga en las páginas nobles de los periódicos.