El 30 de enero. En esta sección de los 'Grandes almacenes' que publica los lunes LAS PROVINCIAS, propuse el pasado 30 de enero una sencilla idea que me parecía tan bonita como justa. Copio mis propias palabras escritas entonces: «Los directores de estos museos y salas privadas podrían hacerle un homenaje a la línea 5, modesto bus que acerca -nunca mejor dicho- a los ciudadanos al arte».

Interior. El artículo se titulaba 'Un bus con mucho arte' y era un recordatorio de que el autobús 5 de la EMT de Valencia (en un recorrido que antes llamábamos 'circunvalación' y ahora lleva el título algo impreciso de 'Interior') deja a sus usuarios al lado o muy cerca del MuVIM, la Beneficencia, el IVAM, el Centre del Carme, la Casa-Museo Benlliure, el San Pío V, la Fundación Bancaja, La Nau y las galerías privadas Luis Adelantado, Ana Serratosa, Punto, Espai Visor y Mr. Pink. Sin la línea 5, a los amantes del arte «todo nos resultaría más intrincado». De ese modo concluía mi propuesta (en vez de 'intrincado', adjetivo algo exótico, tenía que haber puesto 'fatigoso').

Viaje gratuito. Tres meses y medio después, la propuesta se ha convertido en realidad. Gracias a un convenio de Generalitat, Diputación y Ayuntamiento, el jueves 18 (Día Internacional de los Museos) y el siguiente fin de semana, el autobús 'Corremuseus' facilitó el transporte gratuito de la ciudadanía a los diferentes centros expositivos de Valencia que tan a mano tenemos gracias al trayecto habitual del 5. El 'Corremuseus' lucía unos grafitis a todo color de la artista valenciana Julieta XLF.

Ostras. No pretendo ponerme galones tal vez inmerecidos. Quizá la idea del 'Corremuseus' se barajase en despachos institucionales desde hacía tiempo. Podría ser. Pero me hace ilusión haber sido el primero en reconocer públicamente el servicio cultural que brinda el 5 a los valencianos y en pedir un homenaje a su utilidad. Si las autoridades hacen averiguaciones y finalmente confirman mi condición de inspirador al lanzar esta idea, me conformo con que algún diputado o concejal me invite a un par de ostras en Ostras Pedrín, Ostrarium o el Mercado de Colón.

San Francisco de Asís. Los asesores políticos/culturales cobran más caras que yo sus ideas, sobre todo si se llevan a la práctica. Entonces sus tarifas se disparan. Pero yo soy bastante fácil de contentar. Cada vez estoy más cerca de la filosofía de San Francisco de Asís: «Necesito pocas cosas y las pocas que necesito, las necesito poco».

Viajar. Aunque yo llamo 'poco' a lo que en realidad puede que sea mucho: salud, llevarme bien con la gente querida, viajar con mi coche por España dos o tres veces al año y poder cambiar enseguida de canal cuando veo a niños cantando -qué manera de exprimirlos y meterles presión- en concursos televisivos. Ah, y de vez en cuando tomarme unas ostras un atento concejal o con amigos y amigas. Por ejemplo, con la escritora María Montes.

María Montes. A María Montes la que conozco desde siempre. En 1972 fui uno de los protagonistas, con Luisa Cerveró y la propia María, del cortometraje 'D'una matinada'. El mar, la escollera del Puerto de Valencia, reflexiones muy íntimas, desconcierto existencial y el erotismo de la gente popular eran la sustancia de aquel delicado relato fílmico en 16 mm que dirigió una jovencísima María Montes.

'Caligrafía de lunas'. Pues bien, mañana martes a las siete de la tarde se presenta en el Museo Nacional de Cerámica 'González Martí' el libro de María Montes 'Caligrafia de lunas' (sugerente título). María es una excelente poeta y una persona con innata elegancia moral. El libro lo presentarán el director del Museo de Cerámica, Jaume Coll, y Manuel Turégano, director de la editorial Contrabando. El acto finalizará con un recital poético a cargo de María Montes y Vicent Camps.

Lujo. Sí, uno es cada vez más austero. Con amigas como María Montes sobran las muchas cosas superfluas con que intentan distraernos por aquí o por allá. Aunque en honor a la verdad, apreciar y ser apreciado por personas de la calidad y espíritu comprensivo de María Montes no es una conquista mínima. Eso es un verdadero lujo.