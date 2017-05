Durante el apogeo de la crisis asistimos espantados a la consagración de los 'coach', esas personas especializadas en pronunciar banalidades para esquilmar los escasos ahorros del personal confuso que buscaba luz en mitad de la tormenta. Recuerdo uno que sorprendía a su audiencia con lo siguiente: «¿Sabéis quiénes son los mejores negociadores del mundo? ¿No? Los niños... Nunca aceptan una respuesta negativa...» Y el público entonaba un «ohhh» y un «ahhh» de puro gozo ante semejante revelación. «Tomad ejemplo de los niños y conseguiréis vuestras metas...», añadía el estafador. Los niños, como bien sabemos, son fundamentalmente pelmas. Punto. Andamos tertuliando tres amigotes sobre las criaturas. Dos ejercemos recalcitrante soltería, el otro es padre de dos chavales de 15 y 11 años. Nos cuenta que, dos veces al mes, les enchufa pelis clásicas. Me conmueve su empeño educativo en estos tiempos bastardos e insípidos de folletines, superhéroes y marcianitos. Lo ha logrado negociando con ellos y con los años le han pillado el gusto. Así, se han familiarizado con Spencer Tracy, Bogart, Katheryn Hepburn, Lauren Bacall, Keaton, Chaplin y James Cagney. Increíble. La peli favorita de sus críos es 'Matar un ruiseñor'. Cinco veces la han visto y no se cansan. Se han acostumbrado al blanco y negro y el padre, a base de paciencia, ha despertado su sensibilidad. Sin embargo nos confirma un doloroso fracaso en esta suerte de cinefórum familiar... «Con 'El acorazado Potemkim' no ha habido manera... Vamos, ni de coña», nos apunta resignado. Estallo en una feroz carcajada. «¡Ahora mismo ni yo podría tragarme 'El acorazado Potemkim', vaya peñazo!», le digo. A mí amigo esto no le reconforta pues su izquierdismo radical le mantiene esa inevitable querencia propagandista. Pese a esta derrota, qué bien les educa...