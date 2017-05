Estoy seguro de que si a estas alturas de curso, con la temporada ya finiquitada, hiciéramos una encuesta de respuesta abierta para valorar lo mejor del Valencia 2016/17, habría unanimidad en señalar la aparición y consolidación de Carlos Soler como lo más destacado del año. Dejando de lado la enésima actuación salvadora de Voro González, aspirante, aun sin pretenderlo, a un premio a la excelencia en la actividad profesional (comienza a ser una costumbre que año tras año el salvavidas de L'Alcúdia sea una de las mejores cosas que le pasan al club), la fulgurante entrada de Soler en el primer equipo, su rápida asimilación de las dinámicas y exigencias de la Primera División y, sobre todo, sus electrizantes actuaciones con el equipo lo harían merecedor con todos los honores del reconocimiento.

Aviso ya de que este texto dista mucho de ser una hagiografía de Carlos Soler. Es, más bien, la plasmación sobre el papel de una ilusión que tendrá que concretarse definitivamente el próximo año, pero que tiene visos de convertirse en el gran acontecimiento que llevamos ansiando mucho tiempo. ¿O sigue siendo demasiado pronto para afirmar que asistimos, de la mano de Soler, al advenimiento de un futbolista total, que nos emociona y nos hace disfrutar enormemente con su juego y que, al mismo tiempo, encarna los valores del Valencia clásico? Es saludable recordar que a veces el valencianismo, preso de un sebastianismo indisociable de nuestro carácter (que nos lleva a soñar con la llegada del redentor que conduzca al club a una nueva Edad de Oro), ha tratado de fabricar a toda prisa eslabones para completar nuestra cadena de mitos con denominación de origen Paterna. Esa premura por encontrar al nuevo Claramunt o al nuevo Fernando nos ha hecho patinar en el proceso de elección como referentes de las promesas que despuntaban en la cantera.

Recordemos, por ejemplo, el caso paradigmático de Javier Farinós. Los que asistimos a su explosión como futbolista en la temporada 96/97 quedamos cautivados por su carácter y energía y depositamos en él muchas (demasiadas, claro) esperanzas. Al final, tras aquella cura de humildad que supuso la primera final de Champions perdida, Farinós decidió saltar del barco pensando que el éxito del Valencia sería flor de un día y que encontraría un horizonte profesional mucho más satisfactorio y mejor remunerado en el fútbol italiano. Perdió, por un -comprensible- afán de mejora económica, lo que aquí, a la vista de los resultados, habría compensado de mil maneras diferentes. Desde entonces, más allá de la sólida realidad que supuso Albelda, hemos asistido a un desfile de promesas -Líbero Parri, Ángel Montoro, Ximo Forner o Míchel Herrero, entre otros- apenas concretadas, quizá debido a una sobredimensión de sus cualidades o a un exceso de euforia ante su publicitado desembarco en el primer equipo.

Soler me parece muy diferente a todos ellos. Futbolísticamente es una joya que no ha precisado más que de su juego para instalarse como un fijo en el once del Valencia. Es un centrocampista completísimo, de calidad superior, caracterizado por un excelente manejo del balón, clarividencia sobre el césped, visión de juego y llegada. Y que se halla, además, adornado por una cualidad especial que le otorga un valor añadido: mejora, y mucho, el juego de los futbolistas que tiene a su alrededor.

Con todo, lo que convierte a Carlos Soler en alguien especial y lo diferencia de muchos otros es la madurez y personalidad que demuestra fuera del campo. Alguien que lo ha tratado muy de cerca me comenta que es responsable y serio. Que no se ha dejado cautivar por las sirenas y los focos del fútbol de élite y prosigue con aplicación sus estudios universitarios. Que lee con fruición, como no se había visto en el vestuario del Valencia desde la salida del club de Juan Mata. Y que, como valencianista de cuna y corazón, conoce, respeta y valora la memoria del club. Edificar un futuro sólido con Carlos Soler como referente en el campo es posible. Si nos dejan disfrutarlo, claro.