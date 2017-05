BAILE DE NOMBRES

Me encuentro con David Montesinos, nieto de Montes, buena persona, discreta y valencianista. En la conversación rememoramos la vieja polémica fundacional, entre los partidarios de Montes y los de Cubells, que pudo ser una de los felices azares que contribuyeron a la primacía del club de Mestalla. Buscando explicaciones a esa división en público tan poco ducho en materia futbolística, coincidimos en que se trataba de una traslación de las filias y fobias de la tauromaquia. En un espectáculo, no lo olvidemos, cuya entrada era mucho más barata que la de los toros. Más allá de otras perspectivas sobre la modernidad del sport, nuestros inicios del fútbol trasladaron la rivalidad entre figuras del toreo a los deportistas, y más en concreto la de Juan Belmonte y Joselito, dos toreos sevillanos, que marcarían el debate entre el clasicismo y la modernidad, en este caso entre el jugador físico y el jugador elegante y preciosista, que tantas veces se ha trasladado a dos tipos de jugadores en la alineación del Valencia CF. Valga de ejemplo la reciente entre Albelda y Baraja hacia atrás, que se me va el espacio de la columna. Pero para que las rivalidades y las filias sobre los jugadores puedan contribuir a engrandecer un club, los jugadores han de ser sedentarios. Tardaremos en volver a disfrutar de esas polémicas personales y probablemente falsas entre la calidad y la técnica, frente al pundonor y la garra. Los equipos acomodados y ricos pueden sustentar su proyecto deportivo, y de marketing en determinados jugadores que venden las camisetas. Pero los equipos que transitan por la medianía, en el desbarajuste de los cedidos, falsos cedidos, y colocados por el intermediario de turno, son incapaces de asentar un proyecto duradero de plantilla. La rotación del producto es la ley de la gravedad de los equipos que tienen que hacer caja y cuadrar el balance cada cierto tiempo. Y yo no sé, ni nadie sabe aún, si nuestro futuro es el de los sensatos compradores, o el de los recurrentes vendedores. Por eso estamparse un nombre de jugador en la camiseta del Valencia es una práctica de riesgo, condenada a ser desmentida a las primeras de cambio. Mi hijo Nacho tiene una camiseta de Nelson Valdez, con autógrafo, en homenaje a aquellos cinco minutos para rematar de cabeza que ahora es una reliquia incomprensible. De camino a casa, tras los partidos, nos entretenemos muchas veces haciendo apuestas de camisetas de Alcácer, Roberto Soldado o David Villa. Es tanta la rotación, y tan poca la memoria que a veces uno se sorprende con el descubrimiento de un nuevo jugador que se nos había olvidado que llegó a jugar en el Valencia. Mi fútbol era un fútbol de alineaciones de memoria, y con este de ahora, jugando a adivinarlas, a veces me salen nombres bailados, y escucho la terrible réplica infantil: "Ese ya no juega en el Valencia".