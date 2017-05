En la línea de las frecuentes chanzas que suelen prodigarse entre habitantes de países, regiones y hasta de ciudades y pueblos vecinos, cuando se hace circular chistes y comparaciones que, medio en serio, medio en broma, tratan de deteriorar la imagen de los otros, o como mínimo hacer mofa de cualquier detalle, un amigo de un país del norte de Europa contaba lo que, según él, se decía en su tierra de los botellines y latas de cerveza de una acreditada marca del país de al lado. El chiste, que también funciona en líneas parecidas para otros casos, productos o lugares viene a indicar que en la base de dichos envases figuraría una inscripción para advertir: 'Se abre por el otro lado'.

Con menor sutileza, y desde luego sin ánimo de insultar ni señalar torpezas indebidas de nadie, sino de evitar accidentes domésticos, se ha manifestado la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos, Reconstructivos y Estéticos, al pedir que los aguacates lleven etiquetas de seguridad en las que se indique claramente el riesgo grave de lesión al manipular el fruto en casa, pelándolo y, sobre todo, al intentar sacar el hueso. Tanto es así, a tal nivel se ve que está llegando la 'peligrosa' actividad cotidiana de preparar un aguacate en las islas, con proliferación de cortes con el cuchillo de cocina, que las lesiones producidas ya se conocen en los hospitales británicos como 'mano de aguacate'.

Los médicos advierten que la gente no anticipa los riesgos de pelar unos aguacates y tiene una comprensión mínima sobre cómo manejarlos. Y lo mismo cabría indicar referiéndose a cómo partir con la debida seguridad un melón o una sandía, pelar cuidadosamente una manzana o un melocotón, y no digamos en el caso de una naranja. O puestos en algo más complicado, y con riesgo cierto ante las 'herramientas' cortantes, a ver quién sale enseñado sobre cómo enfrentarse adecuadamente en su casa a un jamón entero.

Los médicos británicos avisann de que muchas personas se ocasionan graves lesiones nerviosas y de tendones en la mano contraria a la del cuchillo, lo que requiere intervenciones quirúrgicas para recuperar los movimientos de la extremidad, por lo que llegan a proponer que hay que hacer frente a tanto accidente evitable, incluso poniendo en cada aguacate una foto de un cuchillo con una gran cruz roja.

La propuesta de etiquetar una fruta con la amenazante imagen de un cuchillo, para advertir sobre el riesgo de autoinflingirse graves cortes, puede sonar en la línea del chistoso letrero de aquella botella de cerveza, que avisa de que 'se abre por el otro lado', pero al tratarse de evitar dolor humano merece toda la seriedad. No obstante invita además a reflexionar sobre el desconocimiento creciente entre la población respecto a cómo manejar diversas frutas -no sólo aguacate- que necesitan el cuchillo para pelarlas, trocearlas y poder comérselas. Un desconocimiento que, sumado a avisos sobre riesgos como el referido, puede desanimar a comprar frutas y comerlas, lo que no interesa a los productores ni a las autoridades sanitarias, que fomentan un mayor consumo.

La solución estará seguramente en enseñar desde la escuela y en casa a pelar la fruta sin problemas, ni riesgos, ni miedos. Y ahí hay un territorio que está virgen.