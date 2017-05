PÁJAROS EN EL TRINQUETE

El otoño pasado estuve en Stavanger, una animosa ciudad al sur de Noruega. Hice lo que se espera del turista, como visitar el insólito museo del petróleo, surcar sus imponentes fiordos o subir en hora y media, fruto de mi excitación por un paisaje despampanante, hasta el 'Preikestolen', el púlpito en cristiano, una especie de azotea natural, de piedra, que sobresale de la montaña para asomarse vertiginosamente al fiordo. Las vistas son impagables si no piensas mucho que en el borde empieza una caída completamente vertical de 600 metros. El sitio es carne de Instagram y los bobos, para lograr la foto más guay, se colocan en la orilla del precipicio para hacer posturas yoguis a una pierna o sentarse con los pies colgando sobre el abismo. Sí, ya se han dado casos de caídas mortales.

Pero en Stavanger también acudí a la galería donde se inauguraba una exposición con parte de la célebre colección titulada 'Dismayland' de Jeff Gillette que inspiró al mismísimo Bansky. El artista, un tipo alto y conversador, no tenía problema en explicarte lo que le pidieras mientras dábamos sorbos de unos botellines de cerveza.

Esa semana la ciudad noruega celebraba también, y no por casualidad, un pujante festival de 'street art' al que acudieron célebres artistas europeos, incluidos un par de españoles. Y en determinados lugares urbanos, cedidos por el ayuntamiento, plasmaban su talento. Recuerdo una descomunal cabeza de ciervo que, solo acercándote, descubrías que estaba hecha de material desechable. O dos silos gigantescos en medio de un camino donde un pintor había estampado dos grandes figuras humanas.

Me fascinó ver en un mapa una ruta por las calles de Stavanger donde poder contemplar las obras de ese año y las de festivales anteriores. Muchos aprovechaban la arquitectura para integrarla en su obra, como Vinz, por ejemplo, ya en Valencia, sube a uno de sus hombres o mujeres con cabeza de pájaro a una de las bicis estampadas sobre el asfalto de un carril bici de Ruzafa. A mí me chifla encontrarme sus picos rompedores por cualquier rincón de mi ciudad.

Vinz, de la mano de mi compañero Txema Rodríguez, el fotógrafo que se enamoró de la pilota, ultima una exposición que presumo va a ser un 'barrejat' de modernidad y clasicismo. Se inaugurará el viernes en el Centre del Carme y en aquella jaula los pájaros jugarán a pilota con sus desnudos cuerpos de humano entre algunas de las leyendas vivas de este ancestral juego valenciano retratadas, su rostro, sus manos molidas por la pétrea pilota de vaqueta, por Txema.

Alguno de los puristas, que son legión en el trinquete, se tirará de los pelos al contemplar esta interpretación tan atípica. Pero estoy seguro de que muchos sabrán detectar el arte y el detalle de sacar la pilota de sus cárceles de piedra para mostrársela al público. A otro público. Y si algo necesita este juego precioso y casi clandestino es público. Una masa social que impida que este deporte acabe siendo una excentricidad para cuatro raritos.

En dos décadas y media he conocido de todo en los trinquetes. Desde tipos cuadriculados que me insultaban porque desde este periódico exigía puntualidad en las partidas -«la postura, la apuesta, manda sobre el horario, así ha sido toda la vida», me increpaban sin entender que no todo el mundo tuviera una tarde entera para pasársela entre esas cuatro paredes- o que cuestionaban, qué lejos queda ya, que los pilotaris se distinguieran, entre rojos y blaus, no solo por la faja sino también por sus camisetas.

Pero también he visto gente inspiradoramente emprendedora como José Luis López, siempre dándole a la centrifugadora para mejorar su deporte del alma, o de mente muy abierta, como Fredi o el mismísimo Genovés, pilotaris a quienes no importaba rodearse de intelectuales.

La pilota necesita una gran bocanada de imaginación para dejar de marchitarse, así que bienvenida sea una exposición transgresora en el corazón del 'Cap i Casal'. Bienvenidos sean esos pilotaris picudos de Vinz. Y bienvenida sea siempre esa mirada cariñosa y compasiva de Txema, uno de esos fotógrafos sabios a los que no les gusta viajar por los raíles de la profesión. La primera vez que le vi en el trinquete no estuvo todo el tiempo bajo la cuerda, como todos los fotógrafos, sino que se subió al pasillo de arriba en busca de nuevos ángulos, perspectivas diferentes, lo mismo que necesita este deporte.