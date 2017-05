Cuando hay un marrón, ahí están los del PSOE. No me refiero, aunque la frase valdría, al difícil laberinto en el que el socialismo español está metido este fin de semana, sino a la repercusión valenciana de esa sentencia del Constitucional destinada a que el impuesto de plusvalía se aplique solamente cuando ha habido plusvalía. ¿Quién salió a ponderar el peso del problema? ¿Quién reflexionó que la sentencia puede suponer un grave hachazo a los recursos de los ayuntamientos españoles y pone de manifiesto un serio (y muy viejo) problema de financiación municipal? Pues un hombre que trabaja más que fuma y que es más fiel a la administración municipal que al propio Levante UD. Un hombre, Ramón Vilar, ejemplo de lo que el socialismo español no se merece.

Ahí tenemos al viejo PSOE que hace cuarenta años se preparó para salir a la palestra electoral y casi estuvo a punto de ganar las elecciones. Ahí le tenemos, con sus contradicciones y conflictos internos, dispuesto una vez más a reñir a la vista del respetable, a restar al electorado la seguridad que quiere depositar en él como fuerza llamada a ocuparse de los trabajadores. Desde que se presentó en público en 1977, aquí en Valencia, tres corrientes se han enfrentado históricamente: la clásica socialista, la nacionalista y la pro-comunista. Y las tres, un año tras otro, hasta contar cuarenta, han seguido y siguen haciendo lo mismo, para su desgracia, sin percatarse de que, una ocasión tras otra, han ido perdiendo peso electoral hasta rozar casi la irrelevancia.

Sin embargo, ahí están, llamados siempre a ocuparse de los asuntos más serios, los menos agradables, los que sus socios les dejan. Ramón Vilar lleva, con profesionalidad, los engorros de la financiación. Y el marrón oscuro de calcular cuánto dinero habrá que devolver ahora, y a quién, y en qué medida se van a ver recortados los ingresos y la capacidad de inversión municipal. Cuando todo se calcule, el PSOE tendrá que hablar con el PP en la cumbre. Porque, como siempre, son los dos grandes partidos españoles los llamados a torear los toros serios. Lo estatal, lo administrativo, lo nacional, les corresponde siempre a los mismos: que están llamados a apoyarse, aunque sea con manifiesta repugnancia, con la nariz tapada y cada uno con las zancas metidas en el charco de su propia corrupción. Por eso, poquito a poco, los dos partidos de siempre van subiendo en las encuestas, pese al ruido. Porque se encargan de lo serio, de lo nacional, de los marrones...

En cuarenta años de democracia les ha pasado una y otra vez a las dos grandes tendencias; que el nacionalismo y el comunismo se han dedicado a bailarles el agua, a aprovecharse del uno a espaldas del otro. Y a punto he estado de escribir que eso mismo ya pasó hace ochenta años, con la crisis valenciana que hizo presidente del Gobierno a Negrín, suspendido de militancia en el PSOE entre 1946 y... 2008.