La cerrazón cateta

Así se ha referido el arquitecto de Antonio Banderas, el valenciano José Seguí, a la oposición de la izquierda en el Ayuntamiento de Málaga al proyecto apadrinado por el actor para convertir unos viejos cines cerrados desde hace años en un espacio cultural, uno más en una ciudad que ha sabido reinventarse a partir de una decidida apuesta por el arte y los museos. Cerrazón cateta. Y es que da la sensación de que en España -y en Valencia en particular- vamos de un extremo a otro, de la fascinación por el glamur monegasco, la gente guapa, los famosos y las fiestas VIP a la encendida defensa del cultivo tradicional del arroz, de la huerta, la vida en el campo, el ruralismo en una palabra, un concepto, no lo olviden, muy asociado al nacionalismo, a la tierra, los ancestros, lo propio, lo que nos hace diferentes... Y oiga, ni aquello, que parecíamos Paco Martínez Soria recién llegado a Madrid, ni esto de ahora, esta sobredosis de cerrazón cateta que poco menos se piensa que todo lo que viene de fuera contamina nuestro entorno. Porque además, está muy bien lo de proteger la huerta, creo modestamente que figuro en el pelotón de cabeza de los que hemos escrito en pro de su conservación, en contra de un urbanismo salvaje, de una expansión sin límites de la ciudad, de asfaltar campos de cebollas, alfalfa o chufa, pero ¿cuántos de nosotros viven en ese entorno? ¿Cuántos están dispuestos a trasladar su vivienda a una alquería, a soportar los olores cuando el terreno se abona, a vivir aislados y sin las comodidades que ofrece un piso en un barrio? Está muy bien lo del ruralismo, pero, al parecer, para los demás, para que los urbanitas vayamos el fin de semana a ese pueblecito de Teruel en el que hay un hotelito con encanto de apenas cinco habitaciones en el que podemos desayunar en invierno en un comedor muy coqueto con la chimenea encendida oyendo el crepitar de los leños mientras untamos la mantequilla en la tostada. O para que salgamos en bicicleta a dar un paseo por la senda del colesterol, el carril bici que discurre por la antigua vía xurra, admirando los surcos rectilineos que trazan los últimos labradores que quedan en l'Horta, hombres en su mayoría casi ancianos que resisten contra toda esperanza y entre las palmaditas en la espalda de una Administración que elabora planes para su protección sin saber demasiado bien cómo se hace algo así. Cerrazón cateta. Dícese de la oposición a grandes proyectos culturales, de ocio, comerciales o deportivos por el hecho de venir respaldados por figuras que no son de la cuerda, o porque el promotor es un millonario extranjero, o porque no se acomodan con el discurso imperante de lo propio, de la vuelta a las raíces, de no perdamos nuestra identidad. En los mal llamados ayuntamientos del cambio hay mucho de eso, de ese catetismo localista que mira mal al que viene de fuera, especialmente si es rico, si ha triunfado. Entonces pasa a ser un sospechoso.