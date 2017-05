Ahir dia 19 s'inaugurà en els exteriors de la plaça de Bous de Valéncia la Fira Valenciania que durarà fins el dumenge 21. Un encontre de les Institucions Culturals Valencianes en el que els qui la visiten podran trobar tot lo que fa referència a l'identitat valenciana.

En les diferents parades expositores que la formen trobaran les últimes publicacions del Diccionari de la Llengua Valenciana, la nostra Gramàtica (la que és nostra sense depedències, en la normativa de la RACV i que s'ensenya en les aules de Lo Rat Penat) i els llibres d'història de diversos autors que tenen com a objectiu donar a conéixer l'història real del nostre Regne que durant tants anys ha segut ocultada per uns i per atres als valencians. També encontrarem les publicacions realisades entorn a les nostres festes, tradicions i deports propis aixina com a la nostra gastronomia i un llarc etc.

Un escaparat obert de valenciania que se completa en multitut d'artículs i de símbols que recorden permanentment la nostra realitat històrica i les nostres senyes d'identitat. Una iniciativa brillant i necessària que té el seu punt d'orige en un home jove, Àlex Esteve, president de la PLV que un dia en el seu treball portà al carrer els problemes que patim els valencians al estar somesos a l'imperialisme catalaniste que des de la seua mentira pretén marcar el nostre futur.

Són estes iniciatives les que faran possible l'unitat de tot el poble valencià. Una unitat necessària si de veritat volem defendre la nostra identitat, sériament amenaçada per uns governants que són súbdits de cultures estranyes.

El meu agraïment a totes les Entitats Culturals Valencianes participants per l'esforç, treball i per la seua bona predisposició a divulgar la verdadera història del poble valencià. Per l'orgull de ser lo que som, tots els valencians degam d'acodir ad esta Fira 'Valenciania 2017'. Vos esperem.