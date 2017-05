Falta apenas un mes para el verano. Se aproxima, en palabras de Ennio Faliano, la única estación que existe porque el resto gira alrededor del estío. Los días y las noches de los meses cálidos son proclives para hablar con los desconocidos y confiar, como Blanche Dubois, en su bondad; dar tumbos por lugares insospechados y soltar amarras; alargar las sobremesas en las que no participen, siguiendo el consejo de Rafael Azcona, comensales indigestos y pesados; caracolear entre calas; descubrir que tu lugar en el mundo, como escribe Milena Busquets, está en la mirada de otra persona; dormitar bajo el sombrero de paja o la pamela; comprender la verdad para, parafraseando a Alejandra Pizarnik, buscar la vida... Como fuera de casa no se está en ningún sitio y una vez lejos del hogar tiene la opción de ir de bar en peor. Para las personas que vivimos en Valencia, el Mediterráneo afortunadamente está a la vuelta de la esquina. No hay mar que por bien no venga.