Un día gris. Un bache o un encontronazo en el trabajo. Un tema mal gestionado, unas horas perdidas que parecen dar al traste con el resto de lo que he hecho ese día y que enrarecen el ambiente de la oficina. Y entonces me paro a pensarlo y me doy cuenta de que lo único que quiero es que ese fallo no enturbie mis ganas de hacer bien las cosas. Que solo deseo no darle tanto valor. Que no me importe. Una foto en Instagram buscando dar una determinada imagen. Lo que quiero que se vea. Tapar la cana. Esconder la arruga. Caer bien. Gustar. Mirando fuera sin prestar demasiada atención a lo que pasa dentro. Todo para acabar dándome cuenta de que a veces no encajo. De que en algunos sitios y con alguna gente jamás acabaré de encajar.

Y no es hasta que lo hago consciente que veo que está bien. Que no pasa nada. Que nada de eso importa. Que lo único verdaderamente importante es. que no me importe. Una etapa que se cierra. Alguien o algo que sale de mi vida. Que se va sin un porqué o simplemente porque se tiene que ir. Una parte de mí que se revela. Que llora y que patalea. Que se niega a soltarlo.

Y en cuanto recapacito me percato de que yo no controlo qué se va ni qué se queda. Que nunca lo controlaré. Que mi manera de soltar es, al final, lo único importante. Y a las cosas y a la gente a la que haya que decir adiós. que no me importe. No terminar convirtiendo en importante lo que no lo es. No permitir que lo transitorio, lo anecdótico, me nuble y me distancie de lo indispensable, de lo esencial.

Poder mirar alrededor y que mis ojos encuentren a los de mi gente. Las personas que sé que estarán conmigo hasta el final. Salir a la calle y sentir el sol en la cara. Aire para respirar. Montañas. Arena. El mar. Mis pasos, tus pasos, los paseos, la carretera, las carreras. Encontrarte. Que me encuentres. Tu escalera. Mi ascensor. Leerte un pasaje de ese libro. Que me hables al oído.

Esas cosas son las importantes. Todas las demás no lo son. Todo lo demás. que no me importe.