¿Tendrá delito esta incívica moda?

Será urbano, pero no es arte. Aunque algunos lo cataloguen de tal. ¿Cómo va ser arte garrapatear una pared, firmar en las esquinas como los perros o colorear zaguanes, puertas, farolas o buzones? No digamos ya, por poner un ejemplo extremo, cortar la línea del metro entre Picassent y Torrent con una barricada de troncos y piedras, como hicieron unos insensatos ¿artistas? la noche del 9 de junio de 2013, para obligar al maquinista a detener la marcha y poder pintarrajear los vagones mientras en el interior cundía el pánico por la presencia de encapuchados en el talud. Puede que algunos de los murales que enmascaran degradadas medianeras del barrio del Carmen, con el consentimiento de los propietarios, tengan su gracia. Pero la inmensa mayoría de los grafitis perpetrados por casi todos los rincones de la CV carecen de ella y no pasan de ser un quebranto para los titulares de los bienes que han sufrido la agresión. Así que cuanto antes desposeamos a esta práctica de la connotación contracultural y alternativa que se le concedió alegremente, como a tantas otras paparruchas, antes empezaremos a ahorrar en limpieza de bienes muebles e inmuebles, públicos y privados dañados por este incívico brote de supuesta creatividad.

Una tarea que costará que cale mientras quede un solo papanatas que equipare a Bansky con Picasso; consistorios como el de Canals organicen concursos de «arte urbano y grafitis» para «promover los hábitos saludables» (¡!) y facultades, como la de BB.AA. de Valencia, crean haber encontrado en la explotación de esta gamberrada el acceso a la gloria que estaban buscando. Pero habrá que acometerla aunque sólo sea para deje de celebrarse con dinero del contribuyente un certamen cuyo sólo nombre ya es punible, por lo que representa de inducción a la infracción: Poliniza Dos. Seguro que si el rector de la UPV tuviera que pagar de su bolsillo la factura del tinte de instituciones y particulares no lo encontraría tan original. Por cierto que vayan con más cuidado, si cabe, estos días con lo que dejan al relente. La edición de P2 que concluye mañana contempla la realización de «actividades puntuales (sic) fuera del centro». Y cualquiera sabe de qué serán capaces estos creadores. La gente necesita pintar algo en la vida. Y desde que está prohibido prohibir y a ciertos sujetos les gusta más un aerosol que a un tonto una tiza, advertir que está 'Prohibido fijar carteles. R.E.A.' carece de todo poder intimidatorio.

Tranquiliza saber que la policía no se ha dejado arrastrar por este generalizado entontecimiento y vándalo que pilla degradando la ciudad, vándalo que presenta ante la justicia. Pero insisto en que mientras quede un badulaque que a la pintura con que se tapan determinados grafitos la llame 'gris Rita' de nada servirá que le repliquemos que también Ada Colau lamenta invertir 10.800 euros diarios en limpiar de pintadas Barcelona. Continuará opinando que el grafiti es un arte y la calle su lienzo.