LA REVANCHA

La guerra civil norteamericana fue al menos tan sanguinaria como la española. El general Sheridan, amigo de Ulises S. Grant, inventó la sutil táctica de la tierra quemada. Arrasar por las bravas. Más tarde, cuando en su calidad de excelente matarife le mandaron a luchar contra los indios, los legítimos propietarios de aquellas inmensas llanuras, acuñó la famosa frase de «el mejor indio es el indio muerto». Así las gastaba este poeta de uniforme azul y sable afilado.

Sin embargo, maldita sea, los estadounidenses tuvieron la dicha de contar con un cineasta genial, bebedor y tuerto llamado John Ford. Y el divino tuerto, feo, católico y sentimental como un personaje de Valle Inclán, de raigambre irlandesa, le añadió poesía y honor a la guerra civil americana (véase 'Misión de audaces', entre otras), con lo cual creemos que aquella feroz contienda fue un duelo entre caballeros. Aquí seguimos pendientes de un John Ford para cicatrizar nuestras heridas guerracivilescas; esto es, alguien capaz de narrar la historia sin el maniqueísmo que nos reduce al infantilismo entre buenos y malos, evitando cualquier matiz, cualquier color entre el blanco y el negro. Sí, contamos con el magnífico Chaves Nogales, autor de escalofriantes relatos que reflejan la barbarie de los dos bandos (véase 'A sangre y fuego'), pero como aquí se lee bien poco, Chaves no deja de ser una delicatessen para cuatro frikis a los que nos entretiene tragar prosa alejada de los bestsellers folletinescos o de las imbecilidades de los manuales de autoayuda. El cambio del callejero de Valencia fulmina 17 víctimas asesinadas por sus ideas. Quítate tú que me pongo yo. Esta muestra de revanchismo cerril, de sectarismo atroz, no sólo indica que no tenemos remedio, sino que necesitamos urgentemente a un Ford para cerrar nuestras venganzas.