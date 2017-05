El Valencia de la próxima temporada está en marcha y, si todo continúa con el rumbo que ha tomado, parece que por fin va por buen camino o por uno normal, algo extraño por estos lares en los últimos tiempos. Ha llovido bastante desde que el club cayó en manos extranjeras y el bagaje hasta el momento hacía presagiar lo peor pero...sí, algo está cambiando en este Valencia y para bien. Desconozco si es porque Peter Lim se ha concienciado de que podía morir por sobredosis de ridículo o si es por pura casualidad, pero sí tengo muy claro que la llegada de Mateo Alemany -sea por recomendación de quien sea- le está sentando muy bien a este club. Cuando llegó puso por delante el concepto de exigencia enfrentando así uno de los grandes problemas que aquejaba la entidad, porque el Valencia se había sumergido peligrosamente en un clima de autocomplacencia bobalicona en la que la mediocridad siempre encontraba coartada. A partir de ahí se han ido dando pasos coherentes como el de contratar a Marcelino para el banquillo pese a que la intención del director deportivo -que no olvidemos llegó antes que Alemany, es decir, que no lo eligió él- era sumarse a la corriente facilona del fútbol bonito que tanto daño ha hecho en aquellos clubes que pretenden ser lo que no son. Alemany apostó por Marcelino y el tiempo dirá si sale bien o no, pero está claro que es una decisión responsable y sensata. Y posiblemente es pronto para que redoblen las campanas porque queda muchísimo por hacer para recuperar el tiempo y el prestigio perdidos. Tanto queda por hacer que lo que verdaderamente necesita este Valencia es casi una refundación total en materia deportiva porque en los últimos tiempos cada decisión que se tomaba era peor que la anterior. Y esa refundación pasa por el banquillo y por el vestuario. Sobran futbolistas acomodados de esos que -pese a ocupar un lugar indigno en la clasificación- se creen que hacen un favor al valencianismo por vestir esta camiseta y hacen falta jugadores que piensen que llevar en el pecho el escudo del Valencia sea, posiblemente, lo más importante que les pueda suceder en su carrera. Bien porque son de aquí y saben lo que significa este escudo o bien porque aun viniendo de lejos su ego no les impide ver el bosque y comprenden la grandeza de una institución como esta. Anteayer creo que se dio un paso importante en esa refundación deportiva convirtiendo en pieza fundamental del proyecto a un chaval como Carlos Soler. Son chicos como él los que reconcilian al aficionado con la entidad. Es importante que el valencianista crea y confíe en que desde el club se cimenta una protección sólida entorno al talento de los nuestros y no se frotan las manos al ver salir un valor contrastado de Paterna calculando los beneficios de su venta. Parece que el Valencia va retomando el pulso y, si esto va a seguir así, da igual que el señor Lim venga o que se quede en su casa.