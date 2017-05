Pesadilla digital

Se hace llamar 'Malware Tech' y es un joven británico de 22 años que junto a otros expertos informáticos ha logrado detener un ciberataque de alcance mundial. Tiene gracia que finalmente lograran detenerlo por 10 euros, justo el valor del dominio de internet desde el que los malotes de la nueva era moderna lanzaban sus virus, sus gusanos y toda esa jerga que no alcanzo muy bien a entender. El objetivo de estas acciones es el secuestro de datos para a continuación pedir un rescate. Me asusta y, yo que soy muy peliculero y me creo lo que veo, tengo la seguridad de que algún día viviremos el gran 'mega ataque' digital. Imagínese sin whatsapp, sin redes sociales, sin correo electrónico o con todos los datos personales que alojamos en lo que llaman la 'nube' desaparecidos o secuestrados. Por cierto, ¿dónde está la 'nube' esa? ¿De quién es? ¿Quién la controla? Un hacker malo es un informático del lado oscuro y puede hacerse con toda esa información, vaciarte cuentas, manejarte datos personales, hacer compras o gestionar operaciones bajo una identidad falsa; arruinarte la vida en definitiva. Si los nuevos ciberterroristas consiguen vulnerar la seguridad de grandes corporaciones como Telefonica, Iberdrola, Iberia, ¿qué es lo que no se podrá conseguir con un ataque personal? Cada día somos más digitales y menos analógicos. Dependemos totalmente de los ordenadores, tablets, móviles, con la información de nuestra vida y que dejamos a merced de unos hackers anónimos. Desde este punto de vista se me antoja paranoica la situación y más aún si la comparo, permítanme este momento de abuelo cebolleta, con aquellos tiempos en los que había cabinas telefónicas por la calle, teléfonos públicos en los bares y para escribir se utilizaba una pesada pero noble Olivetti. El futuro acaba de empezar.