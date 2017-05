El jurado de Cannes y el orgullo patrio

El jurado del festival de Cannes tiene una película. Y si alguien es avispado y posee medios debe de haber instalado cámaras ocultas por todas las sedes del certamen cinematográfico para captar las conversiones que mantienen sus miembros, los gestos de algunos de ellos al escuchar las opiniones de los otros, las peculiaridades de cada uno o las rutinas que llevan a cabo entre los pases de las películas. Se precisaría un metraje largo, lo sé, pero no tengo duda de que merecería la pena. ¿Alguien se imagina de qué pueden hablar Park Chan-Wook y Will Smith? ¿Qué opinará el príncipe de Bel Air sobre la opresión que se respira en los títulos firmados por el director surcoreano? ¿Qué entenderá el actor cuando el realizador le hable de crear atmósferas?

También fantaseo con una charla entre Almodóvar y Sorrentino, y ambos disputándose quién ha ideado la secuencia más surrealista. «Yo he rodado un partido de fútbol entre monjas y convertí a un cardenal en fanático de Maradona», podría argumentar el italiano. «Vaya cosa, yo bauticé a una monja como Sor Perdida y su principal ocupación era cuidar de un tigre que vivía en el sótano del convento. La madre superiora era heroinómana y otra compañera, adicta al LSD», contestaría el español seguro de sí mismo. Sería estupendo también ser testigo de cómo Jessica Chastain se postula a ser chica Almodóvar. Y que el cineasta le hiciese una especie de casting en la que ella tuviera que interpretar un tema de Luz Casal (como los que cantaba Marisa Paredes en 'Tacones lejanos'), dejarse regar en mitad de la calle (como Carmen Maura en 'La ley del deseo') o subirse a una moto a perseguir taxistas (como Julieta Serrano en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'). Por lo que sabemos la protagonista de 'El árbol de la vida' ya tuvo que pasar anoche su primera prueba de fuego para entrar en el universo del director manchego, puesto que la cena estaba dedicada a su filmografía. Gozo al pensar en Agnès Jaoui, Smith y la propia Chastain comiendo gazpacho, pipirrana, migas, tiznao y pisto manchego.

Conviene -como en todo- no dejarse llevar por los prejuicios porque tal vez los más conservadores sean después los más atrevidos en sus elecciones a la hora de conceder premios y al revés. Sin ir más lejos, ayer Almodóvar realizaba unas declaraciones chocantes, a propósito de la presencia de Netflix en el festival, que indican que no ha entendido los cambios a los que ha de enfrentarse la industria cinematográfica. Pedía que las nuevas plataformas asumieran las reglas del juego y no trataran de modificar modelos tradicionales. Sorprende que alguien que ha sido tan avanzado en tantas cuestiones no vea que los tiempos y los públicos cambia. Pese a esto, los 'más más más' patriotas del país deberían haber estado ayer sacando pecho al ver por primera vez a un español presidiendo el jurado de Cannes. Pero esos nunca están cuándo y dónde se les espera. Y si es con el cine, menos.