LA DERECHA NO LO HARÁ

Será dentro de dos años, en las elecciones de 2019, aunque según la encuesta de Sigma Dos para LAS PROVINCIAS que este periódico publicó el pasado domingo no es nada probable. Pero si no es en 2019 será en 2023, y si no en 2027, o cuando sea, da igual. Pero llegará un momento en que la izquierda y los nacionalistas dejarán el poder en la ciudad de Valencia, cederán la Alcaldía al centro-derecha, o al centro-derecha más los regionalistas si es que surge un partido valencianista que llegue a captar los votos que en su día tuvo UV. Parecía impensable que el PP perdiera unas elecciones pero al final las perdió, después de veinticuatro años pero las perdió. Y cuando eso suceda, cuando el centro-derecha recupere el poder, no hará una revisión del callejero como la que está llevando a cabo el tripartito, no se dedicará a suprimir nombres de militantes en partidos de extrema izquierda profundamente antidemocráticos como tampoco quitará el de los activistas que fueron asesinados por el bando franquista por sus ideas, por ser de izquierdas, socialistas, comunistas o anarquistas, al contrario de lo que hace Ribó, suprimir de la memoria urbana a falangistas y católicos fusilados por ser falangistas o por ser católicos, que ése y no otro fue su delito. Es una de las grandes diferencias entre la izquierda y la derecha en España, entre los autodenominados progresistas y los que son tildados, despectivamente, como conservadores, entre los que se dicen defensores de los derechos y las libertades ciudadanas y los que -según el pensamiento políticamente correcto- se dedican a torpedear unos y otras. La izquierda, cuando gobierna, tiene como objetivo desmontar el entramado legal construido por la derecha, al tiempo que trata de crear una nueva realidad sociológica (y hasta histórica, como estamos viendo) a partir del dominio del aparato estatal, de todos sus resortes, y especialmente de la educación. La derecha, por contra, clama y arremete contra leyes, normas y procedimientos instaurados por los gobiernos de izquierdas, pero al tocar poder no se dedica sistemáticamente a tirarlo todo abajo sino que acaba aceptándolos, muchas veces por el miedo al qué dirán, por el complejo de ser derecha, por garantizarse la paz social. Los populares valencianos tuvieron veinte años para crear un nuevo marco jurídico en el que se desenvolviera el modelo lingüístico de la educación en la Comunitat, pero asumieron la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià que procedía de la etapa de Lerma. Una ley que al tripartito se le queda corta, por lo que ya ha dado los pasos para avanzar poco a poco hacia un sistema de inmersión a la catalana, en la Administración pública y en los colegios. El callejero de Ribó no lo cambiará la derecha cuando gobierne, se quedará para siempre.