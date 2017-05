Tengo un arma

Cuándo pensamos darnos cuenta de que quién conduce un coche porta un arma? En nuestro país, transitan libremente por el asfalto más de veinte millones -y me incluyo- de potenciales homicidas imprudentes. O dolosos, según los casos. ¡Veinte millones! Eventuales delincuentes que, desgraciadamente, en el atestado policial de mañana podrían figurar, indistintamente, en el párrafo reservado a las víctimas. Mortales o no. Y, pese a la peligrosidad que ello supone, la legislación vigente nos permite circular junto al parque, en el que juegan cinco niños cada tarde al salir del colegio, frente al semáforo, por el que cruzan un grupo de jóvenes con todo por construir y por las calles, en las que mi madre camina, por recomendación médica, rigurosamente todas las mañanas. Pero, semejante permisividad se basa únicamente en la presunción de diligencia y responsabilidad que, en incontables ocasiones, brilla por su ausencia. Y podremos creer que el coche -me refiero sólo a este por ser el más utilizado- no es un arma esencialmente diseñada para matar; pero lo hace a diario. Sus actos, que son, únicamente, los nuestros, ocupan portadas y abren telediarios. Destrozan familias, derriban sueños, congelan aspiraciones y lapidan, gratuitamente, vidas.

Pero, hagámonos un favor, no seamos tan hipócritas. Pocos podrán alardear de ser los más duchos en la conducción. Me atrevería incluso a decir, que todos, entre nuestro sumario mental, podemos hallar algún que otro semáforo en apurando ambar, un adelantamiento arriesgado, gritos tras el cristal dirigidos al conductor de al lado, una copita en el cuerpo o un kilómetro por hora de más. No seré yo la que se disponga a dar lecciones de moralidad. No soy quién. Pero no hace falta duplicar la tasa de alcoholemia ni triplicar la velocidad, basta con infringir las normas exponiendo la vida de los demás. Y la propia. ¿Hasta cuándo?