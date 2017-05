SOLER AL FINAL DEL TÚNEL

Se acaba la liga. Ya por fin. No hay mal que dure cien años, dicen. Espero que con dos seguidos de un Valencia moribundo que han parecido cien hayamos tenido bastante. A tenor de lo visto hasta ahora así parece. Aunque, manteniendo la lógica cautela de los designios divinos del señor Lim, cuando se abra el mercado de fichajes y traspasos sabremos si el singapurense ha cambiado realmente en su manera de operar en el club o todo es una cortina de humo antes de vender todo lo que se mueva. Reconozcamos, al menos, que hasta el momento parece que la cosa está mejorando.

El cambio de estatus y contrato de Carlos Soler implica muchas más cosas que las de un buen jugador al que le suben el sueldo y le blindan la cláusula. Soler es el fututo del Valencia. Es la futura imagen de los posters, el nuevo emblema del club y, lo más importante, la nueva ilusión de la gente. Y, como bien saben todos ustedes, en el modus operandi de Lim hasta el momento jugador que ilusionaba, jugador que vendía. Se equilibraba el presupuesto viciado por sus propios desastres, y se traía a un sustituto más barato. O a Aderlan Santos. Y ancha era Castilla. Así ha funcionado esto los últimos años y así le ha ido al Valencia en el pasado más reciente.

Pero parece que hay destellos de esperanza. Dos en dos semanas. Echen la vista a tras; la llegada de Alemany y el fichaje de Marcelino sustituyen a Lay hoon y Pako Ayestarán con un verano de distancia. Del cielo al infierno. Ya tenemos el primer atisbo de cambio real, aunque siempre nos quede Alesanco para recordar a García Pitarch y su genuflexión permanente. Y el segundo mensaje del cambio lo representa Carlos Soler y su nuevo contrato. Dos síntomas de mejora del enfermo; un entrenador de verdad para iniciar un proyecto y una estrella emergente y valenciana para liderarlo. No me digan que no suena bien. Quizá me vengo arriba con facilidad, pero es que ante tanta ineptitud en el pasado reciente, un poco de cordura parece el santo grial.

El verano marcará el resto de la realidad. Si al entrenador, Marcelino, le conceden la renovación de vestuario consensuada; si el director general, mateu Alemany, comprueba la autonomía prometida y si el director deportivo, José Ramón Alesanco, nos demuestra algo a todos los demás. Pero, como enseñados estamos, no caeré una vez más en la trampa.

Mejor esperar que avance el tren de Peter Lim con los nuevos vagones para comprobar que el atisbo de luz marca el final del túnel y no la llegada de otro tren que viene de cara por la misma vía y que acabará arrollando nuevamente al valencianismo la temporada que viene.