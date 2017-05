¡Pobre Luis Vives!

No: no me refiero al filósofo, que lleva muerto casi quinientos años ya; ni al Colegio Mayor cuyo lamentable abandono por parte de la Universidad nos ha hecho pasar en los últimos días de la preocupación al bochorno; sino al Foro, que visto lo visto la pasada semana, no anda mucho mejor de salud que el humanista de quien tomó prestado el nombre hace ahora un cuarto de siglo.

Para quienes no sigan estos asuntos, el Foro Luis Vives fue una iniciativa emprendida por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia allá por 1993 (o lo que es lo mismo, en el Año II de la Era Barberá). Durante sus dos primeras décadas de vida, por el Foro Luis Vives pasaron primeras figuras de la cultura, el pensamiento, la ciencia y la diplomacia, como Jon Juaristi, Primo Yúfera, Ramón Tamames, Javier Rupérez, Amando de Miguel, José Luis Sampedro, Fernando Reinares, o José María Gil Robles, poniendo al alcance de la mano de los jóvenes valencianos -como se vé, desde parámetros ideológicos bien dispares- reflexiones del máximo nivel sobre cuestiones tan acuciantes como la persona y su dimensión social (tema central de la edición de 2003), el modelo de sociedad (2005), la interculturalidad (2007), la pobreza y la exclusión (2010), el futuro de los derechos humanos (2013) o el modelo de Europa (2014). En su época de máximo esplendor -coincidente, seguro que por casualidad, con la Era de los Grandes Eventos- la programación del Foro se extendía desde mediados de febrero a mediados de abril, a razón de dos conferencias y una mesa redonda diarias; fastos éstos que llegados a la Era de los Recortes quedaron reducidos a apenas ocho días de actividades: eso sí, al mismo ritmo y con idéntico nivel de excelencia que antaño.

En abierto contraste con esa trayectoria, el pasado año -I de la Era Ribó-, la principal noticia generada por el Foro fue la de que la mitad de los ponentes invitados pertenecían a Izquierda Unida y a Podemos; seguro que también por casualidad, el partido de la Concejal de Juventud responsable de su organización. Y en cuanto al presente año, la principal noticia ha sido precisamente la ausencia de noticias: la absoluta irrelevancia de una iniciativa reducida a no más de media docena de charlas -alguna impartida por estudiantes-, otros tantos talleres -alguno tan fascinante como el titulado 'Videojuegos con Scratch'- y la inevitable presencia del Alcalde de Valencia y el Conseller de Transparencia en carne mortal.

Es de sobra sabido que en el reparto de papeles que la izquierda española impuso hace ya unas décadas, a la derecha le tocó ser refractaria a la cultura, enemiga del debate, y contraria al pluralismo -amén de fanática de los recortes-, mientras que a aquélla le correspondió situarse en sus felices antípodas. Solo que a veces la evidencia de los hechos casa tan mal con esos lugares comunes, que uno hasta duda de que sean ciertos.